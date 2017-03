– Ingen diskriminering bak laguttaket

Det er greit at Ton Hazes fra Molde Fekteklubb er uenig i de vedtak Fekteforbundet har gjort, men det er vedtak med grundige prosesser og klare sportslige begrunnelser som bør kunne respekteres av alle. Det har ikke vært inhabilitet og vedtak og vurderinger gjort av sportslige ledelsen følger de fullmaktene de har. Man kan være uenig i avgjørelsen, men det er ikke gjort formelle feil eller utøvd diskriminering som tilsier at ikke vedtaket må respekteres.

1. Norges Fekteforbund (NF) har gode rutiner og åpne prosesser og har behandlet Hazes klager grundig, raskt og saklig; og vi kan ikke finne grunnlag for å omgjøre vedtaket.

Styret i NF har behandlet Hazes klage om inhabilitet og hans nye klage knyttet til noe upresis formulering i saksbehandling. Styret har i en detaljert protokoll begrunnet hvorfor det etter styrets vurdering ikke har vært inhabilitet slik NIFs lov definerer det. NIFs juridiske avdeling har også uttalt seg om saken, og bekreftet at det er NF som har kompetanse til å vurdere dette og slik NIF ser er det gjort en skjønnsmessig vurdering som er godt innenfor vanlig praksis i norsk idrett.

2. Teknisk komité, som har det sportslig ansvaret i Forbundet, har gjort en grundig sportslig vurdering med en rasjonell begrunnelse.

Man ønsker å gi yngre fektere,som har oppnådd bedre resultater enn Luuk i sine aldersklasser, og som også er på landslaget, muligheten til å prøve seg nå, med tanke på muligheter senere som junior.

Sjokkert etter svar fra fektepresidenten på EM-klagen: Ton Hazes gir ikke opp kampen om å få med sønnen til junior-EM.

Selv om Luuk Hazes har vært en av de beste juniorene i Norge i den senere tid har han ikke lykkes i å de resultatmål som er nødvendig for å kvalifisere seg til landslaget. Komitéen har valgt å gi sjansen til to yngre fektere som er 1. års juniorer, og som kan ha mulighet for en god sportslig utvikling senere. Luuk Hazes er siste års junior.

Det har vært diskusjoner i komitéen om dette med forskjellige synspunkter, slik det alltid kan være. De fleste klubbene er representert i teknisk komité, og det er alle inneforstått med. Det er intet grunnlag for å hevde inhabilitet i slike saker.

Men det er et flertall som har landet på denne konklusjonen, og saken er avgjort. Avgjørelsen er gjort etter en skjønnsmessig vurdering, som denne gangen falt uheldig ut for Luuk Hazes, men det ligger ingen diskriminering i dette.

3. Saksfremstillingen kunne vært mer presis, men den at fristen for påmelding var formelt noe senere enn det vi antok, har ikke avgjørende betydning for den sportslige konklusjon.

Hazes påpeker at firsten for påmelding ble feil angitt, slik at en begrunnet å ikke legge inn resultatene fra konkurransen i Udine i Italia i vurderingen om uttaket.

Det er riktig at det formelt sett var en senere frist. Men det var ifølge sportslig leder, i praksis nødvendig å avklare deltagelse tidligere på grunn av planlegging, bestilling av reiser og kommunikasjon til arrangør. Det er en forklaring som må respekteres.

– Sønnen min blir diskriminert På rankingen er Luuk Hazes fra Molde nummer to. Likevel har forbundet tatt ut fire andre fektere til EM i Bulgaria.

Beslutningen om å la konkurransen i Udine telle for VM uttak og ikke EM uttak er ikke diskrimerende, da ingen kunne vite på forhånd hva resultatene skulle bli. At Luuk Hazes leverte et relativt sett bedre resultat er oppmuntrende, men er ikke så sterkt at det uanett ville endret den sportslige vurderingen.

Så kan sikkert alle gjøre saker og prosesser bedre, og vi som lite forbund tilstreber likefullt gode, åpne og tillitskapende prosesser i våre avgjørelser. Jeg mener at Fekteforbundet har håndtert alle klager og henvendelser raskt, grundig og korrekt, og gitt presise skrifitlige begrunnelser. Forbundet har ikke oppdaget noe som er av en slik natur at det tilsier en omgjøring av våre vedtak. Derimot tar vi gjerne denne erfaring med oss som lærdom for å levere enda bedre prosesser og god kommunikasjon om våre vedtak.

Erik Rival Storelv, president i Norges Fekteforbund

