Brannberedskapen i Indre Gjemnes

Brannsjefen i Gjemnes kommune, Nils Aasen, vil styrke brannberedskapen i vår del av kommunen, ved å legge ned brannstasjonene i Angvika, og i Torvikbukt.

Det har vært så få utrykninger siste 3 år, at Aasen ikke ser, eller har noen bekymringer angående beredskapen, med den nye ordningen han foreslår. Snart 3 år siden siste boligbrann i Gjemnes…

Han konklusjon er derfor at det ikke lenger er behov for brannlag i Torvikbukt og Angvika.

Ved å legge ned disse to brannlaga, så får vi samlet en bedre brannberedskap for kommunen, sier Aasen….brannsjefen i Gjemnes!

Dette blir vel omtrent som å anbefale å si opp kaskoen på bilen du kjører med, dersom du ikke har brukt forsikringa siste åra…

Kan du ikke bare si det som det er…indre Gjemnes vil få en langt dårligere beredskap, dersom disse brannlaga blir lagt ned. Disse folka som nå evt. blir overflødige, er ikke bare brannfolk, de er også utdannet innenfor førstehjelp, og kan utføre livreddende førstehjelp, både ved ulykker, og ved andre kritiske situasjoner. Brannlaget i Angvika har hjertestarter, som kan være avgjørende for liv eller død. De har også andre fortrinn som kan være avgjørende i en kritisk situasjon, og det er lokalkunnskap om alle som bor i området. Senest i fjor deltok 5 av lagets medlemmer på kurs for i enda større grad oppfylle kravene til det å være frivillig brannmann. Det kostet kommunen 500 000,-!

En investering som man nå, noen måneder senere, ønsker å glemme har funnet sted.

Det er denne utviklingen vi har vært bekymret for, og som vi tok med som et argument i vår søknad om å få utredet en grensejustering, for å bli en del av Molde kommune. Vår egen kommune vil ikke være i stand til å gi oss den utviklinga, og de tjenestene vi ønsker og har behov for, i fremtiden.

Ved å velge å fortsette som egen kommune, mister vi statlige pengeoverføringer, som igjen må føre til kutt i tjenestetilbudet. Denne gangen er det brannlaga som skal tas.

Det å være herre i eget hus er viktig for vår ordfører, for å videreutvikle egne tjenester, som ikke skal stå tilbake fra noen, som han sier.

Dersom to brannlag i kommunen skal legges ned, så må han nok likevel søke hjelp fra nabokommunen Molde/Nesset for å opprettholde lovpålagt beredskap. Uansett god hjelp fra Molde/Nesset , så vil det være område både på Osmarka og Flemma, som vil falle utenfor anbefalt reaksjonstid på 30 min, fra alarmsignal til oppmøte på brann/ulykke. Det at Aasen mener at kravet til innsatstid vil være godt innfridd, må være basert på ønsketenking, og stor vilje til å finne snarveier, som vi andre ikke ser.

Det brenner ikke ofte, heldigvis, men vi vet alle at minutter fra eller til, kan være forskjellen på liv eller død, både ved brann og ulykke, og ingen kan vite når neste brann, eller ulykke inntreffer.

Det at brannsjefen så freidig og frekt, utbasunerer at ved å legge ned brannlaget i Angvika, så vil vi få en bedre brannberedskap i kommunen, bør kvalifisere til plassering i skammekroken.

Dersom behovet for besparelser i denne sektoren er presserende, så bør Aasen vurdere egen stilling, og heller la nabokommunen ta hånd om brannsjefstillingen. En slik løsning ville både vært fremtidsrettet, og kostnadsbesparende.

Vi anbefaler kommunestyret å ta inn over seg alvoret i denne saken, og til ikke å la seg forvirre til å tro at man ved å legge ned to brannlag, vil få en bedre beredskap i kommunen. Dette vil selvfølgelig føre til en langt dårligere beredskap for oss i indre Gjemnes.

Terje Angvik, Angvik bygdelag

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook