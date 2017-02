Blø eller bli

Lederen i Tidens Krav 23.02. gratulerer fylkesordfører Jon Aasen, han har vunnet fram med sitt ønske om å bevare Møre og Romsdal som eget fylke, i hvert fall foreløpig. Men i fortsettelsen bygger lederen på virkelig kreative spekulasjoner: «Skulle regjeringen velge å legge Møre og Romsdal inn i en større region ville det mest naturlige være å dele fylket – et eller annet sted. Det var det ingen av partiene som var klare til å ta stilling til nå.»

Hvorfor skulle fylket deles? Utredningen fra Nordlandsforskning for fylket sa jo at den beste løsningen for M&R var å forbli egen region. Og samme utrederne sa til Orkidé at det beste for Nordmøre var at hele M&R ble en del av Trøndelag. Hvem har konkludert med at fylket måtte deles?

Er det fylkesordfører Tore Sandvik i Sør-Trøndelag som skal bestemme? Han vil som kjent bare ha deler av Nordmøre inn til Trøndelag, og motsetter seg at resten av M&R følger med. Det samme sier mange på Nordmøre, de vil ikke ha med Romsdal på flyttelasset til Trøndelag.

Kravet fra Nordmøre er at Molde må blø, det må foretas flytting av offentlige stillinger fra Molde til Nordmøre, ellers flytter de til Trøndelag. De eneste som var villig til dette var Ap under Stoltenberg. Da krevde statssekretær Ingebrigtsen overfor styreleder Almlid i HMN at nye Molde sykehus på Eikrem ble flyttet nær Kristiansund. Med slike betingelser er det nok stor sjanse for at Trøndelag greier å overby M&R.

Nå er 5 kommuner på Nordmøre i gang med utredninger om de bør skifte til Trøndelag. Det kan selvsagt bli resultatet ved neste justering, at disse 5 da drar til Trøndelag. Det vil i så fall neppe bety at M&R opphører. Om Stortinget går inn for dette senere, vil det i så fall være basert på at resten av fylket fortsatt er liv laga på egen hånd.

Det er godt mulig at dette er den beste løsningen. I hvert fall er det oppfatningen for store deler av Nordmøre. Og det vil neppe skape store protester i resten av fylket heller. Et fylke som tydelig har vist at vi greier oss særdeles godt, selv om vi er en liten region. På Nordmøre er det få kommuner som ønsker å slå seg sammen, der ønsker man tydeligvis å beholde små kommuner. Det går også sikkert greit med små regioner.

Lykke til med utredningene – så kan vi alle se fram til godt samarbeid med trivelige trøndere. Det går trolig bedre enn dagens samarbeid mellom fogderiene.

Terje Sundsbø, Molde

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook