Møreaksen kontra Romsdalsaksen

Kan denne saken være et eksempel på politikere som ikke er på lag med folket? Det er flertall for å utrede Romsdalaksen blant befolkningen i Møre og Romsdal. Det er store protester fra næringen. Siden det er folket og næringen som får den store regningen er det kanskje betimelig og lytte til disse partene.

Det gjelder både lokalpolitikere i fylkespolitikere og stortingspolitikerne våre.

Er dette et realistisk prosjekt når kostnaden vil overstige 41 milliarder kroner, der store deler skal belastes av brukarene gjennom bompengefinansiering?

Hvor mye tror politikere at folk er villig til å betale for å komme seg fra Sunnmøre til Molde eller gjennom Molde?

Et annet relevant spørsmål i denne sammenheng er om det er rett at de som reiser langs E-39 skal dekke store deler av bypakken til Molde kommune. Det kan ikke være tvil om at det er brukarene av E-39 må betale for tunell under Molde sentrum. Grunnen til at denne kostnaden med og forsere Molde sentrum, ikke er tatt med kan en bare spekulere i, men det representerer en merkostnad på over 5 milliarder kroner. Neste spørsmål er følgende; Siden denne kostnaden ikke er med vil den heller ikke komme inn under finansieringen gjennom Nasjonal transportplan. Dette betyr at denne delen av E-39 må helfinansieres gjennom bompenger.

I Ålesund ble de som ferdes gjennom E-39/136 fritatt for bypakkebommer fordi gjennomgangstrafikken skulle skjermes fra bypakkefinansieringen. Dette ble bestemt av Samferdselsdepartementet. Dette prinsippet bør gjelde for hele strekningen fra Kristiansand/Stavanger og til Trondheim. Skal samme prinsippene legges til grunn i Molde vil Møreaksen ikke bli realisert.

Det kan virke som taktikken fra de sentrale og lokale aktørene, som har jobbet målrettet for trasevalget Møreaksen, er å sitte rolig i båten og la tiden jobbe for seg. På utsiden av denne prosessen raser en debatt, som etter vår oppfatning ikke kan oversees lenger hvis en legger vanlige demokratiske prinsipp på vektskålen. Det er påvist feil i tallmaterialet som er lagd til grunn for trasevalget, uten at det har fått betydning. Talspersonene for Møreaksen underkommuniserer disse faktaopplysningene. Det kan se ut som Romsdalsaksen er blitt trenert fra dag en, og de vurderingene som er gjennomført for å se på Romsdalaksen som et alternativ krysningspunkt, ikke er blitt tatt seriøst.

Med en slik påstand er det grunn for å se på saken med nye nøytrale briller.

Det kan tenkes at denne saken er slik at den burde bli underlagt en uavhengig gransking. Her hagler det med påstander i flere retninger som er vanskelig å verifisere. Det kan se ut som at trafikkmengden inn til Molde er feil, noe som svekker Møraksen. Dette er tallmateriale som har vært kjent uten at Møraksen AS har gjort forsøk på å rette opp faktum.

I strategi for nye veier er det flere områder som har fått ekstra oppmerksomhet. Vi vil nevne to områder, byområdeutfordringa, transportsikkerhet. Dette er to sentrale element i strategirapportens problemstillinger og utfordringer i transportsystemet som det bør arbeides videre med i planfasen av arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2027. Dette er elementet det ikke er blitt nevneverdig tatt høyde for i Møreaksen – prosjektet når de velger og legge E-39, i dype undersjøiske tunneler og trasevalg inn mot sentrum av Molde. Det er etter vår oppfatning et tungt nok argument for å se på saken igjen. Dette er to elementer som er med på å svekke bærekraften i Møraksen prosjektet.

Det kan ikke være for sent å sette ned foten og ta en ny runde for å få et mer realistisk alternativ på bordet. Med den kostander som Møreaksen representerer kan vi ta gratis ferge over Moldefjorden i all evighet.

Det er viktig å gjøre publikum oppmerksom på følgende; I prosjekteringen til Møreaksen over Misund er det ikke tatt med kostnader til krysning under Molde sentrum. Denne kostnaden er stipulert til over 5 milliarder kroner. Til sammen vil prosjektet Møreaksen bety en prislapp på over 41 milliarder kroner. Det er i tillegg langt flere som ikke skal til Molde av de som vil bruke E-39. Dette har både Statens vegvesen og Møreaksen AS visst lenge uten at dette er blitt rettet opp.

LO i Ålesund med Omegn er svært kritisk til at relevante fakta blir holdt tilbake og forsøkt skjult. Dette er fakta som har betydning for trasevalget. Slik som vi ser hvordan denne saken er blitt presentert er det sterke krefter som har brukt all sin innflytelse på å få trasevalget for E-39 over Misund.

Det har i den siste tiden vært store miljødiskusjoner med ditto tiltak for å få bil trafikk vekk i fra bysentra. I Møreaksen prosjektet er det det motsatte som skjer. Her finner de det formålstjenlig å rute trafikken inn mot bysentra i stedet for på utsiden. Dette er ikke bærekraftig politikk hvis en ser dette i lys av helse miljø og sikkerhet for brukarene/innbyggeren. Dette er derimot en forelda holdninger som vi tenkte var gått ut på dato. Miljøproblem, støy, støv og forurensing, ville ikke forsvinne av fremtidens trafikkløsninger, snare tvert imot. Store lange og bratte undersjøisk tuneller vil være krevende og holde vedlike og reine for å hindre store støvproblemer.

Det er flere argument som er årsaken til at LO i Ålesund og Omegn ber om å utrede Romsdalsaksen som et alternativ fjordkryssingsprosjekt. Vi mener at det er viktig å forebygge svære negative miljømessige utfordringer som kan se ut som er lettere og ivareta hvis en velger Romsdalaksen. Vi mener at det vil være mer hensiktsmessig å legge et slikt vegprosjekt slik at biltrafikken ble ledet unna byene og tettbebyggelse og ikke inn mot tettbebyggelsen slik som Møreaksen legger opp til. Dette er å forebygge og minimalisere risiko for stenging av veien eller redusert fremkommelighet. Romsdalsaksen er et flater og raskere fjordkrysningsalternativ. Det er ikke å underslå den faktum; Statistisk er det større risiko for at noe skal hende, i proporsjon til lengden av vegen. Er den i tillegg dyp og bratt, vil denne risikoen øke.

Videre mener LO i Ålesund og Omegn, at det er svært betenkelig når Statens vegvesen velger å bruke informasjon fra et «ikke nøytralt» selskap til å utrede en veiparsell med sterke særinteresser. Møreaksen AS, ble nettopp etablert for å ivareta lokale interesser knyttet til fjordkrysningen E-39.

Det er flere forhold i Møreaksen som er uheldige koblinger til politikk og næring som etter vår oppfatning bør unngås. Vi må ha politikere som ikke har befatning med særinteresser ved brukes offentlig midler. Det blir uetisk når vi får kobling mellom politikk og private egeninteresser, og en blir skeptisk til om dette gir befolkningen den beste løsningen. Tross alt er det befolkningen og brukarene som må betale regningen i form av økt bompengeavgift og skatt.

Skal vi en gang i fremtiden få fergefri krysning, er det svært viktig at en vurderer og utreder alle alternativer. Romsdalsaksen er blitt neglisjert og har ikke fått den oppmerksomhet som den fortjener på grunn av etableringen av Møreaksen A/S. Statens Vegvesen har overlatt prosjektet til Møreaksen AS. Dette er et selskap som ble etablert med betydelige særinteresser for å imøtekomme behovet for Molde og ytre Romsdal, og ikke særskilt for å få til en rasjonell transportvei for raskeste fremkommelighet mellom Ålesund-Molde og Kristiansund/Trondheim. LO i Ålesund og Omegn mener at vi må ta oss tid til å vente til alle muligheter er utredet. Da får vi inntil det har skjedd, bruke ferge som forbindelse på E-39, Vestnes - Molde.

Fjordkrysningen over Møreaksen med de tilleggene som må finansieres blir på mellom 40 og 50 milliarder. Det er ikke realiseringsbart, ei heller bærekraftig.

Jeg er enig med de som mener at kommer ikke Møreaksen inn på Nasjonal transportplan for 2018-2029, vil prosjektet bli utsatt. Dette betyr at de andre viktige prosjektene langs strekningen E-39/136, slik som Eksportvegen gjennom Romsdalen, Halsafjor krysningen og Hafast blir satt på vent for all fremtid.

Det kan tenkes at velger vi Romsdalsaksen, og får den utredet på en god nok måte, vil det være penger igjen til eventuelle andre sårt tiltrengte veiprosjekt i Møre og Romsdal.

For å bruke fjellvettreglene: Vend i tide, det er ingen skam og snu!

23. februar 2017

Ivar Østrem

leder LO i Ålesund og Omegn