E39 Møreaksen – særinteressene som fikk styre alene

Samferdselsutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune vedtok i 2006 oppstart av planarbeidet «Ferjefri E39 i Møre og Romsdal», og arbeidsgrupper for søndre, midtre og nordre del av fylket ble nedsatt. Da ble i realiteten alle føringer lagt.

Gruppe «midt» fikk ordfører Helge Orten fra Midsund som leder. Han var også styreleder i selskapet Møreaksen AS (MA) som siden 1986 hadde jobbet for fastlandssamband for Midsund. Erik Berg som i dag er styreleder i MA ble også medlem. Den gang var han styreleder i Molde Næringsforum - aksjonær i Møreaksen AS. Utrolig nok plasserte i tillegg fylkeskommunen «fagansvaret» for utredningen hos Møreaksen AS. Bedre eksempel på «bukken og havresekken» er det nesten umulig å tenke seg. Hva skjedde med habilitetsregler, demokratiske spilleregler og krav til objektivitet?

Arbeidsgruppa til Orten la frem sin anbefaling i dokumentet «Temaplan samferdsel: Ferjefri E39 i Møre og Romsdal». De anbefalte Møreaksen - et prosjekt som i dag har vokst til ca. 40 milliarder kroner (Ålesund – Molde). Dersom den kommer inn på NTP blir det ikke penger til verken Eksportvegen gjennom Romsdalen, Hafast på Sunnmøre eller Halsafjorden på Nordmøre i overskuelig fremtid. Møreaksen kan ikke bygges som noe annet enn 4-felts motorveg, da brua ellers ikke blir stabil nok og tunnelen under fjorden ikke trygg nok. Dermed sitter man der med en firefelts rekorddyr 110 km/t motorveg til øya som er Ortens hjemkommune (2088 innbyggere) og det hjelper ikke hvor mye man forsøker å spare i begge ender ved å bygge ut trinnvis og 2-felts i starten. Møreaksen fanger og lammer!

Næringslivet i fylket har gjennom mange år arbeidet hardt for bedret forbindelse til Østlandet, kombinert med en god sammenbygging av byene i fylket. Med MA får sunnmørsbedriftene i stedet en dyr omveg via Tomrefjord før de kan krysse den nybygde Tresfjordbrua. For å komme seg til Molde må de gjennom en 16,5 km lang og 360 meter dyp undersjøisk tunnel med nesten 500 meter høydeforskjell, deretter over verdens nest lengste hengebru. I motsatt retning gjelder det samme for næringslivet på Nordmøre som skal sørover eller til Østlandet.

Nordmøringene og alle andre som bor nord for Årø flyplass får dessuten en dyr og lang omveg på nesten 4 mil for å komme seg til Åndalsnes og E136 mot Østlandet. Like lang blir omvegen for folk på sørsiden av fjorden som skal til det nye fellessjukehuset. Hele transportnæringen er imot dette, et flertall i befolkningen i hele fylket ser ut til å være klart imot dette, og et flertall blant bedriftene i Molde er imot dette. Det samme gjelder 5 ordførere på Sunnmøre som i Sunnmørsposten for noen dager siden gikk sterkt ut mot traséen som er under planlegging. Og Møreforskning har som vi vet konkludert med at samfunnsnytten ved MA ikke lenger finnes – den har blitt for dyr. Når skal Mørebenken og myndighetene ta alt dette inn over seg?

Er det den merkelige koblingen Hafast - Møreaksen som gjør at bedriftene på Sunnmøre sitter stille i båten? Tror de at de må støtte Møreaksen for å få Hafast? I så fall har de gått på Ortens limpinne. Det er kun forkjemperne for MA som tilsynelatende har fordel av denne koblingen. Sunnmøre og Hafast blir de største taperne, for pengene er det MA som reiser med. Til syvende og sist taper også Romsdal og Nordmøre. Hva sier næringslivet på Nordmøre?

Næringslivet på Nord-Vestlandet har nå en historisk mulighet til å bli verdensledende innen teknologi for flytebruer - med Staten som sponsor. Både Halsafjorden, Romsdalsaksen og Hafast bygger på slike løsninger – der ligger det virkelig til rette for et samarbeid som kan gi lave planleggings- og byggekostnader. Dette er et marked som er nærmest umettelig på global basis. I stedet vil man gå inn for det som MA og SVV kaller kjent «teknologi», altså å bore hull i fjellet. Vegdirektør Terje Moe Gustavsen går nå bort fra undersjøiske tunneler. De er for dyre og utrygge.

Uten realistiske løsninger taper vi alle. Romsdalsaksen blir svært mye billigere enn MA, og Veøya kan vi både verne og gjøre tilgjengelig på samme tid. Samtidig får vi alle – og ikke minst fremtidsnæringen turisme – en fantastisk veg å kjøre på. Selv fastlandssambandet til Otrøya og Aukra kan vi få til når vi sparer 10 – 15 mrd på å velge Romsdalsaksen.

Terje Tovan, Borgerlisten i Molde

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook