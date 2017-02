– Vi krever fullverdig tilbud for fødende og barn

Fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Senterparti krever et fullverdig tilbud med medisinsk og kirurgisk kompetanse for fødende og barn i det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal. Inntil det nye sykehuset står ferdig, krever vi et fullverdig tilbud ved barneavdelinga i Kristiansund – 24/7.

Planlegginga av det nye sykehuset på Hjelset er i full gang. Helseforetaket har signalisert at sykehuset skal inneholde et tilbud til barn. Det kan bety alt fra et poliklinisk tilbud på dagtid, en eller flere dager i uka, til en fullverdig barneavdeling med medisinsk og kirurgisk tilbud 24 timer i døgnet, 7 dager i uka.

Syke barn har andre sykdommer og tilstander enn hos voksne. Dette krever en spesiell kompetanse og erfaring av de som behandler dem. For barna er det også viktig å ha tilgang på nære omsorgspersoner. En lang transportvei til sykehus er en like stor, om ikke større, påkjenning for barna enn for voksne. I et værutsatt fylke som Møre og Romsdal, mener vi det er uforsvarlig å basere livsnødvendig behandling på rask helikoptertransport.

Møre og Romsdal Senterparti ser alvorlig på denne situasjonen, og krever at det nye sykehuset på Hjelset skal inneholde en fullverdig føde- og barneavdeling for barna på Nordmøre og i Romsdal. Fødende og barn må være trygge på at de blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Geografi, vær og vind gjør at det ikke er forsvarlig å tømme norddelen av fylket for disse tilbudene.

Senterpartiet Møre og Romsdal

