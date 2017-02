Jo visst har vi valg!

Det er viktig at sentrale politikere begrunner sitt syn på bygging av Møreaksen. Derfor gir jeg honnør til fylkesordfører Jon Aasen for at han har gjort dette på en engasjert måte i Romsdals Budstikke 18. februar. Det er mange år siden jeg sjøl var lokalpolitiker i Molde og jeg er ute av rytme med å engasjere meg offentlig i enkeltsaker. Men det blir for vanskelig å «sitte stille i båten» og bare la ting skje, så jeg benytter meg av muligheta til å påvirke en prosess jeg meiner bærer helt galt av sted.

KRONIKK Kor lenge kan vi vere verdsleiande i 40 kilometer i timen? Kvar fjord er ein barriere for vidare vekst og verdiskaping. Skal vi bygge framtida, må vi bygge samband. Vi har ikkje noko val.

Fylkesordføreren framstår i sin artikkel som helt uten tvil. Her er viktige forhold som at prosjektet forutsetter høy trafikkøkning – ei utvikling som jo er stikk i mot de nasjonale måla - ikke berørt i det hele tatt. Jeg siterer fra Aasen: «Eg har sagt at med ferjefri E39 gjennom Møre og Romsdal vil vi få eit intercity-tilbod på gummihjul» og videre «Kvar fjord er ein barriere for vidare vekst og verdiskaping. Skal vi bygge framtida må vi bygge samband. Vi har ikkje noko val.» Selvfølgelig har vi valg. Aldri har jeg vel lest et slikt svart/hvitt syn på ferger. Det er naturstridig å bo i et fergefylke og bare se det naturstridige med fergene. Støtte til Møreaksen kan ikke basere seg på personlige opplevelser av de gangene en har måttet vente på ferga. På Østlandet er det ikke ferger, men kommunikasjonene går ikke knirkefritt likevel. Nyhetene melder jevnlig om østlendinger som kommer for seint på jobb og til avtaler på grunn av tog som ikke kommer og går når de skal. Løsninga ligger ikke da i å fjerne toga, men å forbedre denne transportformen. Slike muligheter ligger også i moderne fergedrift.

Begrep som vekst og verdiskaping må fylles med forklaringer og innhold. Med hensyn til Møreaksen er det etter hvert ei kjent sak at forskere og faginstanser slett ikke er éntydige i sine konklusjoner. Som situasjonen er nå, blir det mer og mer tydelig at overordna spørsmål om miljø, kostnader, turisme og livskvalitet krever alternative løsninger til Møreaksen.

Evy Sisilie Bergum

