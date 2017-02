Møreaksen, Romsdalsaksen eller ferge?

Det har vært en god del underholdningsstoff i RB den senere tiden om Møreaksen og Romsdalsaksen. En aktør som har vært meget engasjert som forkjemper for Møreaksen er Stortingsrepresentant Helge Orten. Det må han selvsagt ha full rett til, som andre, men så er det noen som kikker i kortene og antyder at Orten ikke er helt nøytral når han kriger for at «Tautralinjen» er så gunstig og bør gjennomføres snares mulig.

Orten tjener privat på Møreaksen Stortingsrepresentant Helge Orten (H) kjemper for Møreaksen, samtidig er han deleier i et selskap som har brukt Møreaksen for å få omregulert et område for salg av boliger.

LESERINNLEGG – Jeg har en dialog om å selge min andel «Jeg blir kritisert for at jeg kan tjene på Møreaksen. Det er helt åpenbart at hele regionen vil tjene på at Møreaksen blir realisert.»

Det har blitt satt spørsmålstegn om hans rolle med hensyn til hans eierinteresser i foretak på Misund som utvilsomt vil ha fordel av at nettopp denne traseen blir valgt. Det skal vel ikke så stor fantasi for å forstå det?

– Kritikken er urimelig Helge Orten misliker å bli mistenkeliggjort for engasjementet sitt i Midsund.

Orten føler tydeligvis behov for å overbevise om at han opptrer ryddig og åpent om alt han er engasjert i, og viser til hva han har oppgitt i «registeret for Stortingsrepresentanter». Ja, det er jo heller ingen som har sådd tvil om det. Spørsmålet er; har du som privatperson egne spesielle ønsker om at nettopp denne traseen blir valgt eller ikke. Det spør vi oss om lokalt.

Du sier at du har investert i et prosjekt som du ikke vet om det vil gi avkastning eller ikke. Ja slik er det som oftest i framtidige prosjekter, men man treng ikke være rakettforsker for å skjønne at din investering blir mer verdt ved at «Tautralinjen» blir realisert.

Orten hevder at han har flertallet i Fylkestinget bak seg i spørsmålet om Møreaksen og at han representerer fylkets interesser. Ja, det gjelder Møreaksen det og ikke kryssingen av Romsdalsfjorden spesifikt!

For øvrig vil jeg takke Evy Sisilie Bergum for et saklig og godt innlegg Romsdals Budstikke 31.01.17. Jeg tror faktisk hun snakker for majoriteten av dem som interesserer seg så mye om saken at de setter seg inn i spørsmålet!

LESERINNLEGG Har ikke troa på Møreaksen «Kjenner ikke de offisielle forkjemperne fra politikk og næringsliv på tvil?»

ESB kommenterer våre ferger som fram til nå har tjent befolkningen på en utmerket måte både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Ta en tur med fergen på en sommerdag både i fint og mindre fint vær og observer alle utlendinger som står på dekk mye av turen for å nyte og fotografere naturen vår. Den er en stor del av det vi har å vise fram for turistene som vi ønsker skal komme hit. Det blir dårlige bilder å vise fram, tatt fra 50 meter under Tautra.

Med forhåpentligvis forbedret teknologi vil kanskje moderne ferger krysse fjorden med bortimot null forurensing. I tillegg kan man spare halvparten av overfartstiden ved å sprenge bort noe fjell i Hjertøysundet , et inngrep som knapt nok ville blitt synlig, og samtidig flytte fergekaia til Vikebukt. Dermed ville vi fått forbindelse rett inn på den nye Tresfjordbrua og en kortere veg østover! En langt rimeligere løsning som ville vært dekkende i årtier, forsiktig sagt. Vi må ikke glemme at Norge er et land med fjord og fjell, det er nettopp det som gjør det attraktivt. En jarlsbergost er full av hull på grunn av at den har blitt slik fra naturen side. Det er bare patetisk å forsøke å omgjøre Norge til en jarlsbergost.

Det argumenteres med at vi vil havne lenger bak i køen i NTP hvis vi ikke kommer med nå. Jeg vil tro at prosjekter som Møreaksen eller Romsdalsaksen er prosjekter for både 100 eller 200 år framover. Noen år fra eller til i startfasen betyr ingenting.

Avslutningsvis vil jeg si at opprusting av vegen gjennom Romsdalen er langt viktigere, derfor må vi være glad hvis vi oppnår å få den inn på NTP så tidlig som mulig. Dagens veg gjennom Romsdalen er utgått på dato for lang tid siden og det er tross alt vår hovedveg mellom vest og øst.

Olve Aasen

