- Dette er ikke til å tro

Helge Orten har etter eget utsagn brukt 30 år på å jobbe med Møreaksen, altså ca. 20 år lengre enn regjeringens tanke om ferjefri E39 har eksistert. Han har brukt samfunnsnytten som sitt viktigste argument for å få MA på agendaen. Tallene var basert på fullt utbygd veg og 110 km/t fra dag én, og han brukte dem for alt de var verdt, helt til tallbruken ble avslørt av RB og han ble imøtegått av sine egne kilder!

Nå ser han hvilken veg det bærer, og så snur han brått kappen etter vinden og går inn for 2-felts veg fra Vik - Breivika. Nå er det ikke så viktig med fart lenger - det som var hele grunnlaget for Møreaksen. Ortens troverdighet i forhold til Møreaksen har fått noe knekker tidligere – med dette blir det nesten parodisk.

Andre har kjempet for løsninger basert på 2-feltsveg i lange tider, og Orten har prøvd å skyte dem ned så godt han kan – helt til i dag. Men til sin egen hjemkommune med to tusen innbyggere vil han fortsatt ha 4-felts 110 km/t motorveg, verdens nest lengste hengebru og det som blir verdens nest dypeste og lengste undersjøiske tunnel (Boknafjorden blir lengre og dypere). For det var det det startet med, og det gjelder nok i stor grad fortsatt, selv om det forkles som noe annet. Wagging the dog», heter det på lobbyistspråket.

Problemet er jo at MA ikke kan bygges som noe annet. Brua krever 4 felt for å bli stabil nok, og tunnelene krever 2 løp (4 felt) for å bli trygge nok (mon det). "Skal det være fire felts veg, får det konsekvenser for hvordan svingene på vegen konstrueres. Vegbyggingen handler om penger", sier Orten nå. Velkommen etter! Men dersom han skal bygge 2-felts som senere skal oppgraderes til 4-felts, hvordan skal han lage svingene da? Wagging the dog!

Fylkesordføreren i Hordaland har nettopp gått inn for å redusere Hordfast fra 4 til 2 felter - det blir rett og slett for dyrt. Og det i et område med mange ganger så stor trafikk og menneskemengde som her. Men vår egen fylkesordfører Jon Aasen synes ikke det er grunn til å tenke penger når det gjelder Møreaksen. Grunnen til at han sier det, er naturligvis at han vet at MA ikke kan gjøres billigere - den kan ikke lages som noe annet enn 4-felts. Wagging the dog!

Og på Moldetorget satt Orten med ordfører Dahl og kommunalminister Sanner sist uke. Sanner erklærte: «Vi skal kjempe for Møreaksen!». Siden den gang har vi fra Statens Vegvesen fått forslag om at E39 Ålesund-Molde skal legges over i en statlig plan som skal behandles av – du gjettet riktig: Kommunaldepartementet. Wagging the dog!

Myndighetene har garantert gitt noen signaler om at de må se med nye briller på E39-prosjektene som eser ut langs hele kysten. De som er mest edruelige vil vinne frem. Vi ender nok opp med 2-felts fra Breivika til Tomrefjorden, og Romsdalsaksen i tunnel til Tresfjordbrua derfra. Kan vi ikke bare bli enige om det med en gang? Så får vi litt rett alle sammen, og ordfører Dahl slipper den meget sannsynlige og sterkt ubehagelige turen på planken (rekkefølgebestemmelser eller 4-felts på Retiro?). En fantastisk løsning! Wagging the tail!

Molde, 8.2.2017

Terje Tovan

Borgerlisten

