Aksjonsgruppa Gjemnes= Nordmøre hadde stand på Caroline kino og konferansesenter 26.01.2017 da årets Nordmørskonferanse ble gjennomført.

Medlemmene av aksjonsgruppa som deltok på stand opplevde at deltakerne på konferansen var veldig interessert i vår aksjon og brosjyren med vårt opprop som vi hadde laget for anledningen, gikk jamt unna.

Vi fikk flere av ordførerne på Nordmøre i tale, også ordfører i Gjemnes, Knut Sjømæling. Orkideleder Roger Osen, og nåværende og tidligere politikere, og næringslivsfolk uttalte seg positivt til vår aksjon. Oppropet med begrunnelser kan leses i sin helhet på hjemmesiden til Gjemnes Ytre og sosiale medier.

Det er i øyeblikket ikke mulig å spå om Nordmøres fremtid, og meningene er mange. Vi har tro på en bedre fremtid for Nordmøre og håper at den sterke debatten som nå råder vil vekke mange Nordmøringer til innsats for et fortsatt samlet Nordmøre.

Vårt arbeid fortsetter for at Gjemnes kommune fortsatt skal tilhøre Nordmøre, som hundrevis av generasjoner av forgjengere har gjort, og som et flertall av innbyggerne på Bergsøya -Storlandet- Gjemnesstranda- Batnfjord- Torvikbukt vil ifølge innbyggerundersøkelsen.

Vi vil takke KNN og Caroline senteret som ga oss anledning til å fremme saken den 26, og takke bidragsytere, sponsorer, og alle andre som har støttet oss.

Hilsen

Aksjonsgruppa Gjemnes = Nordmøre.