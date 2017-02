Kosen i fergetur?

Jeg ser at Harald Espeland har uttalt: «Jeg kan vanskelig se kosen i en fergetur. Det er og blir et hinder på vegen til det du skal ha gjort». Som ansatt og lønnet av Møreaksen er han selvsagt forpliktet til å mene dette.

Jeg har hatt yrker som har medført reiser på kryss og tvers i Møre og Romsdal i over 40 år, de første 20 årene også i Sogn og Fjordane. Jeg har alltid sett på fergeturen som en fin avveksling fra bilkjøringen, en avslapping med kaffe og avis eller en trivelig prat med medpassasjerer.

Riktignok kunne det bli noe ventetid, men med god planlegging gikk dette stort sett greitt.Nå er da også ventetid betydelig redusert, og helt borte på mange av de viktigste sambandene, slik som over Romsdalsfjorden der fire ferger går i skytteltrafikk.

Jeg har også fått fortalt at det skal være gitt klarsignal til utsprengning av Hjertøysundet, og dersom man legger fergeleiet til Vikebukt vil vel Tresfjordbrua bety at reisetiden mellom Ålesund og Molde blir kortere enn om man skal ta en omvei under Tautra, via Midsund, for så å ende opp i en ny tunnel gjennom Moldelia.

Jeg håper politikerne vil legge fjordkryssingen på vent i noen år og heller bruke milliardene på å utbedre det vegnettet vi har, for eksempel den viktige transportåren gjennom Romsdalen, og ikke minst rasutsatte strekninger der mennesker må kjøre i livsfare hver dag på veg til arbeid og skole.

Oddfinn Thue, Molde

