Ulovleg vegskilt, Vasskor, oppsett på fylkesveg 64

I eit oppslag i Romsdals Budstikke 2. februar går det fram at Veidekke set opp nytt skilt med Vasskor og at namnet no er ferdigbehandla i klagenemndas og at dom der er endeleg.

Dette er ei tragisk, kall den gjerne tragikomisk, sak med gufs frå fortida der embetsmannsvelde tok seg til rette og køyrde over folkeviljen og demokratiet.

Den som kjenner saka veit at namnevedtaket er feil og er eit overgrep mot dei som bur på Vassgård. Bygdefolket er aldri høyrd i saka slik dei har krav på i ei namnesak. Eit offentleg vedtak skal ha lovheimel og det manglar i denne saka.

Formålsparagrafen i stadnamnlova er å ta vare på stadnamn som språklege kulturminne, gi dei ei skriftform som er praktisk, og ikkje skyggjer for meiningsinnhaldet i namnet, og medverke til kjennskap til og aktiv bruk av namna. Når bygdefolket ikkje vil merke postkassane sin med det nye bygde namnet og trugar med å ikkje ta imot post med adresse Vasskor er vel ikkje namnebytet særleg vellukka og velkome.

Det har aldri kome noko ønskje frå folket som bur på Vassgård om at dei ønskjer noko anna namn på bygda si. Dette har med identitet å gjere og vekkjer sterkt engasjement når dette, i strid med lovas grunntanke, vert tredd ned over hovudet på folk, slik som i denne saka.

Kan bli omkamp om Vassgård-navnet Siste kapittelet i navnestriden om bygda heter Vassgård eller Vasskord, er ikke skrevet. Eide-ordføreren åpner for omkamp om skrivemåten.

I følgje Budstikka var det ein lokal komite som i 1992 sette fram forslag om namnebyte frå Vassgård til Vasskord, men forslaget har aldri vore lagt fram for dei som har namnet og bur på Vassgård. Dei som bur på Vassgård har heile tida protestert mot namnet Vasskord og Eide kommune har fleire gonger gjort samrøystes vedtak om at bygda framleis skal heite Vassgård, men til ingen nytte.

Sjølv om § 6 i stadnamnlova slår fast at det i saker om skrivemåten av nedervde bruksnamn har eigaren rett til å fastsetje skrivemåten dersom han kan dokumentere at den ønskte skrivemåten har vore i offentleg bruk som bruksnamn. Vedtak om skrivemåten av gardsnamn skal i alle andre tilfelle vere retningsgjevande for skrivemåten av bruksnamn, som er identisk med gardsnamnet. Dette har vore dokumentert gong på gong, men til ingen nytte.

Det er stadnamnsutvalet i Kartverket som er organet som har ansvaret for at saksgangen er slik lova krev. Det er ikkje gjort i denne saka og difor er det eit ulovleg vedtak og ingen heimel for å sette opp skiltet. Dei som er ansvarleg for skiltinga må difor ta ned det ulovlege skiltet og om ikkje rette myndigheit gjer det, er det ikkje lovbrot om kven som helst tek ned det ulovlege skiltet.

Det var ei klage frå kommunen som kravde å få behalde bygdenamnet Vassgård, som var grunnlaget for klaga på Vasskord. Klagenemnda skulle difor ta stilling til om bygda skulle få behalde namnet sitt slik dei ønskte eller verte påtvinga eit for dei uakseptabelt nytt namn.

Kompromiss: Vasskor Etter årelange protester fra grunneiere, lokalsamfunn og kommune mot å endre gards- og bruksnavnet Vassgård til Vasskord kommer Klagenemnda for stedsnavnsaker nå med et kompromiss – Vasskor.

Etter mi meining er det ein ny saksbehandlingsfeil i klagenemnda når dei sjølve kjem opp med eit nytt 3.alternativ og vedtek det. Klagenemnda kan ikkje behandle sine eige forslag. Sjølv om diverre mange klageorgan er «Tordenskjolds soldatar»,sett ned av det utvalet dei skal behandle klager på og slik ikkje lenger framstår som uhilda og truverdige fordi dei slik manglar folks tillit.

Seniorkonsulent Nils Jørgen Gaasvik i Statens kartverk seier det er sett endeleg punktum i saka og det er ingen klagerett lenger. Dette er ein ny feil då ankenemnda har gjort eit nytt enkeltvedtak, som etter forvaltningslova har gjeve ein ny ankerett.

Bygda forstår namnet sitt slik at det kjem frå ein gard som ligg ved eit vatn Vassgård og at den filologiske sondering der ein går bort frå gard og i staden vel naturformasjonen skard, er ei filologisk avsporing, utan grunnlag i namnesaka.

«Vassgård» kan få ny vår Sjansene for at Vassgård blir beholdt som gards- og bruksnavn, og ikke endret til Vasskord, er stigende. Ventelig kommer svaret om ikke lang tid.

Kan skilte med ministerstøtte Det skiltløse folket på Vassgård, av navnebyråkrater omdøpt til Vasskord, kan nå skilte med full støtte fra kultur-ministeren i kampen for å bevare bygdenavnet.

Eg veit eg har heile bygda med meg i kravet om at Kartverket trekker tilbake saka om nytt namn på Vassgård . Då saka har ei rekke saksbehandlingsfeil, som ikkje eit offentleg organ utan lovleg heimel, for å krevje gjennomført.

Dersom det ikkje vert etterkome vil saka bli teke opp i stortinget og sivilombodsmannen verte oppfordra til å be om å få saka til gjennomgang!

Kolbjørn Gaustad

Folkevalt i Eide frå 1988- 2019

--------

