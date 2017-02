Møreaksen: Hva skjer med Molde?

I den senere tid har Romsdals Budstikke vært fylt opp av arktikler om den planlagte Møreaksen. Intervjuer med prosjektets tilhengere blir ofte fremstilt i en rosenrød farge, der svært få motforestillinger kommer til orde. Men det er noen også da, som slipper til med sine innlegg – og som gir uttrykk for sterke beymringer for hva som blir konsekvensene av dette milliardprosjektet.

Men hva som vil skje med Molde by, er nesten blitt borte i all denne støyen av samfunnsnytte, kjøretid og bompenger. En stamvei gjennom/under idylliske Molde, en tunnel fra Julbøen – kanskje til Årø, vil etterlate seg en helt annen by enn den vi i generasjoner har vært stolte over å være en del av.

La oss ta for oss noen få eksempler. En lang tunnel vil måtte ha utkjøring/innkjøring på minst to steder i Molde. Tunnelpåhogg kaller ingeniørene dette, og det er et godt ord som ved de skisser som utarbeides gir et sterkt inntrykk av hva slike påhogg medfører for det området der det skjer.

Det mest omfattende påhogget vil trolig ifølge Statens vegvesens analyser skje i Bolsønes-området. Her må all trafikk østfra innom, og trafikk vestfra må her ut av stamveitunnelen. Påhogget på stamveitunnelen på Bolsønes, og med den tilhørende trafikkmaskin som må bygges opp for videre spredning av trafikken, vil kreve store arealer. Vi ser ved slike påhogg til tunneler over hele landet at det krever store omkringliggende arealer, noe som er nødvendig både av trafikkmessige og sikkerhetsmessige hensyn. Og disse omkringliggende arealer blir stort sett liggende som "ødeland”, der hverken næringsdrivende eller privatpersoner ønsker å være eller bo. Nær utløp av tunneler av alle kategorier, vil det være en konstant strøm av svevestøv, forskjellige gasser og dårlig luft. Hvem ønsker å slå seg ned der?

Påhogget på vestsiden av byen, i Reknesområdet, der det forventes at en tunnelarm fra stamveitunnelen ender opp, blir ikke mindre raserende for området enn det som kommer til å skje på Bolsønes. Det er kanskje vanskelig å forestille seg i dag, hvilke konsekvenser disse tunnelpåhoggene vil medføre. Men den dagen da store gravemaskiner og moderne boreutstyr setter i gang med sine glupske jafs i terrenget, i nærområdene på begge sider av byen, da vil nok de fleste moldensere, som da lever i byen, bli konfrontert med et ubehagelig syn.

Men det er langt frem, og kanskje blir det aldri noen tunnel under byen. Men hvis den kommer, vil også ordfører Torgeir Dahl forlengs være pensjonist. Og som pensjonist har han da god tid til å besøke Reknes og Bolsønes, og der selv se resultatene av det politiske valg han har stått i spissen for.

For det er Moldes egne politikere som har gjort valget. Jeg tror neppe Statens vegvesen var den første med ideen om å legge stamveien rett gjennom Rosenes by, og det er i hvert fall ikke samferdselsministeren, som hele tiden har ønsket å legge stamveier utenom tettbygde strøk. Ansvaret ligger hos de lokale folkevalgte i Molde.

Ole N. Hoemsnes

