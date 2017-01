Debatten om Grunnloven, kongen og kirken kommer opp med jevne mellomrom. Nå reises denne problemstillingen på nytt, gjennom forslag fremmet av SV og Venstre om endringer av Grunnloven. De to partiene ønsker å fjerne bestemmelsene om kongens bekjennelsesplikt til luthersk tro og Den norske kirkes særstilling.

Nærmere bestemt vil de to partiene fjerne setningene i paragraf 16 som omtaler Den norske kirke som folkekirke, samt kongens bekjennelsesplikt i paragraf 4. SV vil i tillegg fjerne første setning i paragraf 2. Den lyder slik - sitat: «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv».

KrF mener at dette er historieløst, særlig med tanke på at Kongen selv ikke ønsker å endre på dette. Når det kommer til Hans Majestet Kongens syn på sin tilhørighet i kirken, så er ikke dette noe vi trenger å lure på. Det kom blant annet tydelig fram i nyttårstalen som han holdt for en måned siden, der han sier: «Dronningen og jeg ble minnet om vår forankring under jubileumsgudstjenesten i Nidarosdomen 23. juni, som markerte at det var 25 år siden vi ble signet nettopp der. Det å få Guds velsignelse over gjerningen vår, og å få knele ned der hvor både min far og farfar tidligere hadde mottatt den samme velsignelsen, opplevdes som en stor styrke.»

Kongen hadde altså et klart uttrykt ønske om å ta imot velsignelsen ved starten av sin kongsgjerning, og ved 25-årsjubileet ser han tilbake og opplever dette som en styrke som har hjulpet ham og dronningen i deres daglige virke.

La oss ikke være redde for velsignelsen og bekjennelsen, men heller ta vare på mangfoldet som finnes i landet vårt. I Norge tvinges ingen verken til å tro på Gud eller å la være. Derfor bør vi sette stor pris på at vi lever i et land der det å ta imot en velsignelse er noe trygt og vakkert, og ikke noe en må ta avstand fra. Vi i KrF deler kongens syn, som er forankret i de kristne verdiene som det norske samfunnet er bygd på. Dette er gode verdier som understreker menneskets verdi og ukrenkelige rettigheter. Disse verdiene hjelper oss også til å forvalte vårt land på en god måte, gjennom human lovgivning og en godt utbygd velferdsstat som ivaretar rettighetene til svake og utsatte grupper. De kristne verdiene eldes ikke, og de kan anvendes også i vårt moderne samfunn som utgangspunkt for god politikk og positiv samfunnsbygging. Kirkens rolle som formidler av dette verdigrunnlaget gjennom forkynnelse av kristen tro i over tusen år, gir den en unik plass i fortid og samtid. Det bør fortsatt understrekes i Norges grunnlov.

Steinar Reiten, møtende vara på Stortinget, KrF

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook