Trump – hva nå, Norge?

Mange nordmenn hadde foretrukket en annen president enn Donald Trump. Det er uansett ikke opp til oss. Vi må respektere valget amerikanerne gjorde. De valgte den de mente ville tjene dem best. At den nye amerikanske presidenten snakker om å sette «Amerika først» er en selvfølge. Den norske regjeringen setter norske interesser først.

Jeg befinner meg akkurat nå i begivenhetenes sentrum i Washington DC. Trump har startet friskt og trukket USA fra TPP-avtalen med Stillehavslandene. Han vil også reforhandle NAFTA-avtalen, USAs frihandelsavtale med Mexico og Canada fordi han mener dette tjener amerikanske interesser. Det er ikke avgjort hva som skjer med de transatlantiske handelsforhandlingene TTIP. Faktisk er mange av dem jeg møter her opptatte av at forhandlingene må fortsette.

I forbindelse med at utenriks- og forsvarskomiteen har vært i Washington denne uken, har jeg hatt muligheten til å diskutere flere av disse utfordringene med mennesker som står prosessene nært.

Da jeg møtte senator McCain var han særlig opptatt av usikkerheten rundt hva Trump vil gjøre fremover. Andre ledende politikere fremhever at Trump omgir seg med en liten gruppe personer uten politisk erfaring, og at det er usikkert hvordan dette vil slå ut politisk. Hittil har han jo stort sett ytret seg gjennom 140 tegn på Twitter.

For norske interesser, er frihandelsavtaler grunnleggende. Norge er et lite land, og avhengig av internasjonal handel. Derfor advarte jeg mot økende proteksjonisme i samtalene jeg hadde. Fremskrittspartiet mener frihandel er en betydelig årsak til den enorme velstandsveksten de siste tiårene. Globalisering og frihandel er bra for folk flest.

Gjennom frihandel får vi kjøpt billigere varer og tjenester, og konkurranse inspirerer oss til å bli enda bedre. Allerede er vi verdensledende i flere sektorer, som for eksempel fisk og olje.

Norske forbrukere kan kjøpe olabukser til 200 kroner samt Iphone til overkommelig pris - takket være frihandel. Hvis olabuksene skulle blitt produsert i Norge, slik en gammeldags proteksjonist vil foretrekke, hadde de kostet minst det tidobbelte. En Iphone som selges i en norsk butikk har komponenter som er produsert i minst ti land. Grensehindre ville gjort den dyrere, og kanskje ville den ikke blitt produsert i det hele tatt. Flere amerikanske firma har påpekt disse forholdene.

Valget av Trump i USA og brexit, britenes uttreden av EU, har skremt mange. Jeg tror derimot at dette gir Norge nye muligheter. Den britiske statsministeren Theresa May la særlig vekt på viktigheten av frihandelsavtaler da hun nylig staket ut Storbritannias kurs videre. Britene går ikke ut av EU for å stenge grensene for varer, tjenester og investeringer, de vil ha mer av det. Faktisk har britene vært blant de aller fremste til å gjøre EU mest mulig handelsvennlig.

Trump har uttalt at han ønsker å få på plass en handelsavtale med Storbritannia. May er invitert til å møte Trump fredag 27. januar, som første europeiske statsoverhode. Jeg ser frem til utfallet av dette møtet.

Fremskrittspartiet vil fortsette å arbeide for de avtalene vi mener vil gagne Norge best. Vi setter norske interesser først. Personlig tror jeg på frihandel og globalisering for å gjøre hverdagen enklere for folk flest i Norge, men også i de landene vi handler med.

Harald T. Nesvik, parlamentarisk leder i Fremskrittspartiet

