Makan til eventyr

Svar på artikkel fra 18. januar.

Rømningsveg

10,5 meter bred tunnel og 250 meter mellom hver rømningsveg tilsvarer 2.625 m2 «vrimleareal» før en finner en utgang. Det MÅ gjøres innen 30 sekunder.

LESERINNLEGG Lysare i tunnelen? Kan dei love moldpanorama i tunnelen uansett vêr?

Scandinavian Star hadde 30 meter lange korridorer på 1,2 meter bredde, altså et vrimlearial på 36 m2. Der døde 160 mennesker, for de fant ikke veien ut. Det som beskrives her, er ingen form for sikkerhet. Jo større areal, jo flere dødsfall.

Kjør et prøveprosjekt og la oss få være med. Markører skal være uvitende om hva som skjer. Den som ledet prosessene i etterkant av Scandinavien Star, var Truls Paulsen hos SINTEF.

Tyngre kjøretøy

Lastebiler kjører på lavt gir uten å bremse i 5 prosent helling, påstås det. Jeg må bare spørre; har Austvik kjørt lastebil eller buss?

Hvem har gitt denne mann disse røverhistoriene? Yrkessjåfører vet bedre. Vet Austvik hva motorbrems, retarder og telma er?

Kjære Austvik, lastebilene skal opp av tunellen også. Det er der de fleste feilene oppstår hos tunge kjøretøy.

I Gudvangentunnelen har alle ulykker skjedd oppover tunnelen med bare 3% stigning. De fleste har skjedd midt i tunellen, etter cirka 6 km. Ikke i begynnelsen, som du sier. Så må Austvik også vite at det kjører gamle, nye og utenlandske tunge kjøretøy på våre veier – det er usikkert nok.

Sidelys

Et lysrom og sidelys øker ikke sikkerheten, heller det motsatte. Jo mere strøm og kabler i tunellen, desto flere feilkilder. Kabler antennes lett av brann fra kjøretøy. Det utvikler også svært giftig røyk. Det kan være fint med lys, men hold øynene på vegen, er min anbefaling.

Overvåking med kamera, vifter osv.

Erfaringer viser at når det oppstår en brann i en tunell, vil ikke nødetatene inn i tunellen før sikkerheten deres er ivaretatt. Tunellen blir stengt i påvente av at det er forsvarlig å gå inn i tunellen. Dette har vi sett fra tidligere branner.

Det jeg kan se som en fordel med overvåkingen, er at dere kan hindre at flere biler kjører inn i tunellen, med det utstyret som er nevnt i artikkelen.

De som er inne i tunellen må nok hjelpe hverandre så langt det er mulig.

Ikke noe nytt

Jeg ser ingen nytenking på sikkerhet i denne artikkelen. Dette er ikke mer sikkerhet enn de beste tunellene vi har i dag.

Kortslutning i stømkurser vil være feilkilder ved brann – det kan også ramme nødbelysningen, om den ikke installeres riktig. Vi har sett mange svakheter opp gjennom tiden på ulike installasjoner og anlegg. Jo sikrere, desto dyrere blir sluttsummen.

Se heller på store passasjerskip og lær. Det er ikke alt som er bra der heller, men det beste som jeg kjenner til, er montert på Hurtigruteskipet Polarlys. Den båten innehar det beste en kan oppdrive på skip i dag. Jeg kan godt vise dere formålet med slikt utstyr og hvordan dette virker om ønskelig.

Beklager, men denne tunellen, med så store vrimlearialer, full av biler og folk i røyk, er og blir den største dødsfellen vi kan få i Møre og Romsdal. Det er synd at vi må betale for det selv. Takk!

Geir Gjendemsjø

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook