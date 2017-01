Molde, en forstad til Ålesund?

Fergefri E39 er et nasjonalt prosjekt med enorme kostnader og stor samfunnsnytte. Som lokalpolitiker er jeg opptatt av hva som skjer med Molde dersom Møreaksen kommer inn på NTP. Jo mer en ser på planene jo verre synes konsekvensene for Molde å bli. Uroen er knyttet til to hovedmoment: 1) E39 gjennom Molde og 2) Med Møreaksen kan Molde bli et perifert forsted til Ålesund.

E39 gjennom Molde er ikke ferdig planlagt. Det vil ta mange år å gjøre det. Deretter skal det skaffes finansiering. Rundt 6 milliarder for Julbøen — Årø, altså Deretter skal det skaffes finansiering. Rundt 6 milliarder for Julbøen — Årø, altså ca. 50% mer enn det nye sykehuset vil koste. Og veien inn til Hjelset er ikke en gang med i regnestykket – den forsvant ut av NTP i forrige runde. Møreaksen søker nå om bygging av tunnel og bro først. Håpet er at dette vil presse frem bytunnel (Dahl i RB 19.1). Dahl sier at kun kommunalministeren kan overprøve kommunens rekkefølgebestemmelse. Greit nok, men staten er ikke bundet til å bevilge milliardene – kommunen bestemmer altså ingenting. Dahl sier nå i RB den 19.1. at muligheten er tilstede for at deler av strekningen vil gå i dagen – kostnadene truer. Faren er stor for at vi blir stående igjen med en ødeleggende firefelts E39 i dagen fra Bolsønes til Årø, med 5-6 rundkjøringer og fartsgrense 50-60 km/t. Årsak: Møreaksen.

Er vi naive i Molde? Hva skjer med handelsstanden når fullt utbygd vei mellom Ålesund og Molde står klar? Allerede nå velger de store aktørene bort Molde: Først IKEA og nå XXL. "Vi har gjort en analyse av begge byene mot Amfi Moa. Vi ser at mange kjører fra Molde til Ålesund for å handle f.eks. på XXL. Ved å etablere oss i Kristiansund vil vi kunne oppnå en større samlet omsetning på de to varehusene», sier XXL-sjefen (Rbnett 10.1). De store aktørene blir nok presset til å gjøre som IKEA og XXL. Med under en time til ett av Norges største shopping sentre vil det bli ekstremt tøft for handelsstanden i Molde. Folk fra Midsund, Aukra, Vestnes, Rauma og Molde vil strømme til Moa. Og hva med industribedrifter, flyplassen, og høgskolen? Ålesund har størrelsen og farta – Molde står i stor fare for å bli en perifer forstad til Ålesund. Møreaksen er derfor en trussel mot Molde og hele Nordfylket.

Molde, indre Romsdal og Nordmøre (Nordfylket) bør samarbeide for å styrke utviklingen. Vi må ikke være naive. De planlagte investeringene i sykehus og helsesenter i Molde og Kristiansund er viktige tiltak, og bør følges opp med større fellesprosjekter som bygger regionen. Vi må lage en E39 som tjener hele fylket best mulig, som er miljøvennlig, kostnadseffektiv og hyggelig å bruke. Samtidig må vi lage mye bedre forbindelse mot Østlandet – det vil være en virkelig nytte for hele fylket. Dette oppnår vi ikke med Møreaksen.

Bjørn Jæger, Borgerlisten

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook