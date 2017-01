Lysare i tunnelen?

Eg har lenge vore skeptisk til dei enorme ressursane som blir brukt til å grave tunnelar under fjordane våre, og til dei ressursane som etterpå krevst til å køyre dei, med tanke på nivåforskjellen når du er langt under havbotnen og skal opp til overflata. For tunge køyretøy vil eg tru energiforbruket per kilometer blir mangedobla samanlikna med transport langs ein nokolunde flat veg.

Men no har vi altså fått sjå noko som kan forskyve litt argumenta for og imot ein tunnel under Tautra. Det var dette at motstandarane av tunnelen har komme med at dei ikkje vil gå glipp av ferjeturen med kaffi, svelekake og moldepanorama – og no vil altså tunnelfolka gi oss moldepanorama i tunnelen. Ja, kaffien og svelekaka går sjølvsagt fløyten, men så spørst det om dette moldepanoramaet blir akkurat det som skal til for å bikke velviljen til folk over til tunnelaksept. Det får så vere med forbruket av fossile og fornybare ressursar, høge bompengsatsar og den slags.

Dette moldepanoramaet altså. Når vi tenkjer etter, veit vi at faktisk er det er svært mange dagar vi ikkje ser noko av det frå ferja i det heile tatt pga. gråvêret som ligg over oss. Og her er det store plusset med tunnelen: Kanskje kan vi få panoramaet i allslags vêr. Før vi tek standpunkt til kva vi skal meine om tunnelen, må vi få eit klart svar frå tunnelfolka på eit grunnleggjande spørsmål: Kan dei love moldpanorama i tunnelen uansett vêr?

Arnfinn Hovde