E39: Et samlet næringsliv og «Reve-flokken»

Flere av frontkjemperne for Møreaksen har de siste tre dagene publisert egne innlegg eller bedt om å bli intervjuet av RB. De har gått hardt ut mot meg. Men Reve-tallene har de sluttet å bruke.

Ordfører Dahl sier: «Det er heldigvis sjeldent at vi har lokalpolitikere som bruker all sin energi på å motarbeide en positiv samfunnsutvikling. Men i Molde har vi Terje Tovan og Borgerlisten» (min utheving). Det er en påstand og en uttrykksform det er grunn til å merke seg fra en ordfører. Dahl synes nok det er slitsomt plutselig å måtte forholde seg til kritiske faglige analyser og meningsmålinger (hadde vi alle innordnet oss og holdt munn så hadde sikkert dette gått fint).

Dahl og hans medsoldater har i det aller siste begynt å inkludere «hele fylket» og «Kristiansund» når de beskriver hvem Møreaksen (MA) skal tjene. Selv om det lyder hult så er det et fremskritt – tidligere har det kun vært «sammenbygging av Molde og Ålesund». Vi for vår del inkluderer også Sunnmøre, Indre Romsdal og Nordmøre når vi snakker om E39 gjennom fylket – noe som selvsagt skal gjøres. Dahl anklager meg for å starte en ny fogderistrid ved å publisere leserinnleggene mine i Tidens Krav og Sunnmørsposten. «Og selvsagt lykkes han på Nordmøre», sier Moldes ordfører. Andre berørte deler av fylket bør tydeligvis ikke få vite noe om hvilken E39 som diskuteres her i byen. Det er vel årtier siden majoriteten av folk i Nordmøre, Sunnmøre og Romsdal har vært så enige om noe som i denne saken.

Dahl avfeier også enhver betenkelighet rundt «rekkefølgebestemmelsen» om at det ikke skal settes trafikk på Møreaksen før ny E39 fra Julbøen til Molde er ferdig. Tanken på at Møreaksen eventuelt skal stå ubrukt på grunn av at ny veg fra Julbøen til Molde sentrum ikke er ferdig er så absurd at ingen kan ta den på alvor. Gambler Dahl på at «bordet fanger» i en slik grad at nye milliarder skal trille inn til Molde etter at Møreaksen er på NTP? Det er i så fall en politisk gisseltaking som fort kan sette Molde og andre E39-prosjekter i fylket i en fullstendig uholdbar situasjon. Skal MA inn på NTP nå, så er det ikke 14,7 mrd. som må bevilges, det er mellom 20 og 22 mrd., slik at vegen Julbøen – Årø kan bygges. Skjønner dere det, Mørebenken? Får vi de pengene? Deretter gjenstår «bare» 16-17 mrd. fra Vik til Breivika (Ålesund). Altså oppunder 40 milliarder kroner. Det er det som er den egentlige Møreaksen. Alt annet er bare utenomsnakk og fiksfakseri. 38 - 40 milliarder!

Molde-bedrifter massivt ut for Møreaksen – At en nå går inn og stikker kjepper i hjulene for Møreaksen, og helt bevisst saboterer et prosjekt som er gryteklart, må jeg si jeg liker særdeles dårlig, sier arbeidende styreleder Kristoffer B. Jenssen i Prezioso Linjebygg.

Seks bedriftsledere har latt seg intervjue. Den ellers så sindige Linjebygg-direktøren Kristoffer B. Jenssen sier: – «At en nå går inn og stikker kjepper i hjulene for Møreaksen, og helt bevisst saboterer et prosjekt som er gryteklart, må jeg si jeg liker særdeles dårlig.» Jenssen fortsetter: – «Et samlet næringsliv i Molde forventer nå at det som er besluttet, blir gjennomført.» «Saboterer» er et sterkt ord! Jenssen og et knippe andre ser tydeligvis også på seg selv som «et samlet næringsliv» – det er utrolig langt fra sannheten. Personlig kjenner jeg mange bedriftsledere som ikke vil ha MA, men de liker ikke tanken på å bli stigmatisert av en kjerne i og rundt Molde Næringsforum. Hva med handelsstanden? Eller frie yrker som snekkere, rørleggere, sjåfører, frisører, advokater, revisorer og småbedriftsledere? Er de ikke «ordentlig» næringsliv? Hva med transportbedriftene? Og hva med de mange store bedriftene i resten av Romsdal? Eller lille jeg, som faktisk er betalende medlem av Molde næringsforum og rykende uenig i det som blir sagt derfra i denne sammenheng?

Helge Orten har – etter at RB avslørte at han har jukset med «Reve-tallene» for Møreaksen – tonet ned retorikken, og prøver nå å tåkelegge saken med at det er «flere beregningsmetoder», og at han aldri har satt «to strek under tallene» til Reve. Vel, han har konsekvent og utrettelig påvirket oss og beslutningstakerne ved å vise til tall han visste var feil. Det er meget alvorlig.

LESERINNLEGG «Vi har basert våre kalkyler på et reelt tilbud» Avviser at flytebroer koster langt mer enn det Romsdalsaksen har lagt til grunn.

Demokratiet lever, faktisk. Når dere sier at jeg og mine meningsfeller ikke respekterer demokratiske prosesser ved å starte en «omkamp», så kan vel det diskuteres. Stortinget skal ta stilling til hvilke prosjekter som er gode nok til å komme inn på Nasjonal Transportplan. Det skal avgjøres i sommer. Frem til våre fremste folkevalgte har diskutert og tatt en avgjørelse, skal debatten leve. Når Stortinget har talt, er det en annen sak. Uansett så bør debatten og de faglige innspillene fra Møreforskning føre til at visse sider av prosjektet «knas» bedre. 5 mil i tunneler, 38-40 milliarder, ingen løsning forbi Molde, utsettelser i mange, mange år syd for fjorden … Det har et klart forbedringspotensial, og det er ikke noe «tog som går» i denne saken. Jeg tror at departement og direktorat vurderer Møreaksens ulike sider på helt selvstendig grunnlag når innstillingen til NTP nå skal skrives, og at det vil ta den tiden det må ta. Uansett hva som velges.

Terje Tovan, gruppeleder Borgerlisten

