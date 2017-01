Rådmannens tid er forbi

Molde og Kristiansund; gå foran og kvitt dere med rådmannen!

Nei, jeg har overhode ikke noe imot hverken Arne Sverre Dahl eller Arne Ingebrigtsen. Det er tittelen jeg vil til livs, og jeg foreslår herved overgang til tittelen administrasjonssjef.

Språket er en bærebjelke i vår måte å oppfatte og forstå verden. Språket er med på å forme vår identitet. Språket setter rammer for våre valg. Språket skaper forventninger, og språket gir grobunn for fordommer.

Det ligger et visst overraskelsesmoment i at jordmor viser seg å være en høy, mørk, skjeggete mann. På samme måte har vi visse forestillinger om hvordan en lensmann skal se ut.

I et land der vi er opptatt av frie valg og av at individene selv skal kunne avgjøre sin egen framtid er det viktig at vi har en samfunnsstruktur som legger til rette for nettopp det. Ikke bare i teorien, men også i praksis. Selv om yrkestitler kan anses som bagateller i den store sammenhengen, så består den store sammenhengen nettopp av mange bagateller. Og endrer vi ikke bagatellene så endrer vi heller ikke den store sammenhengen.

Jeg ønsker meg en verden der jeg ikke blir overrasket over Veslemøy som styrmann eller Kjell som helsesøster. For å oppnå det må vi endre yrkestitlene. Her må både det private næringsliv og det offentlige bidra. Der vi allerede har kjønnsnøytrale yrkestitler er det vår oppgave å bruke de.

Med bakgrunn i kommuneloven §22 sier jeg derfor: Rådmannens tid er over og vi ønsker administrasjonssjefen hjertelig velkommen.

Hege Karina Bøe

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook