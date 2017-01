Hva er din plan, Tovan?

Terje Tovan forsøker å redusere Møreaksen til et fastlandsprosjekt for meg og befolkningen på Midsund og Aukra. Det er selvfølgelig en hyggelig del av det, men det som virkelig gjør prosjektet interessant og viktig er fergefri forbindelse og innkorting av reisetid mellom Molde og Ålesund og muligheten til å bygge en større og mer attraktiv bo- og arbeidsmarkedsregion. Den muligheten har vi nå! Skal vi jobbe for å gjennomføre Møreaksen eller ikke? Jeg mener det er viktig for Møre og Romsdal og vil gjøre det jeg kan for å få prosjektet inn i Nasjonal Transportplan 2018-2029. At Tovan er av en annen oppfatning og vil jobbe mot prosjektet er hans fulle rett.

Tovan anklager meg for å manipulere med tall. Jeg har hele tiden vist til rapporter utarbeid av anerkjente folk på området som har beregnet betydelige merverdier ved å bygge sammen fylket vårt og etablere større bo- og arbeidsmarkedsregioner som gir grunnlag for økt verdiskaping. Jeg er klar over at det er faglig uenighet om hvor stor disse merverdiene kan være, men at det er betydelig samfunnsnytte ved å bygge Møreaksen er det bred enighet om. Den samme tilbakemeldingen får jeg fra store deler av næringslivet. Det betyr samtidig at vi ikke får ta del i disse verdiene dersom prosjektet ikke blir bygget.

Jeg vedkjenner meg gjerne at jeg har jobbet i mange år for å realisere Møreaksen. Det er et langsiktig politisk arbeid for et prosjekt jeg tror på. Nå er det ikke slik at det er bare jeg som mener dette er et fornuftig prosjekt. Fylkestinget har i sin høringsuttalelse til NTP påpekt viktigheten av at Møreaksen blir prioritert. En samlet Mørebenk stiller seg bak prosjektet. Regjeringen gjorde sin beslutning om trasevalg i 2014 basert på konseptvalgutredningen fra 2011 og tilhørende kvalitetssikringsprosess. Det er altså ikke mitt prosjekt, men et prosjekt som har vært gjennom flere år med grundige utredninger, analyser og demokratiske beslutninger.

Etter min mening er det et betydelig potensiale for økt verdiskaping og vekst ved å bygge Møreaksen og Hafast. Jeg registrerer at Tovan er av en annen oppfatning og ikke ser det samme potensialet. Det respekterer jeg selv om jeg ikke er enig med han, og uten at jeg har behov for å stille spørsmål ved motivene hans.

Helge Orten, stortingsrepresentant (H)

