- Dette har de ikke fortjent, folkens!

I den senere tid har Rema 1000 fått mye negativ oppmerksomhet igjennom media på at vi er kyniske, brutale og hensynsløse i måten vi fremstår på, noe vi er svært uenige i. Men vi har stor forståelse for at forbrukeren reagerer slik når ikke hele historien blir fortalt noe vi er svært lei oss for. Jeg vil nå belyse dette i mitt innlegget.

Rema 1000 har i dag 24% markedsandel i det Norske dagligvaremarkedet. NorgesGruppen (som i hovedsak består av Kiwi, Joker, Meny, Spar) er den dominerende med 42%andel, Coop (som hovedsak består av Coop Prix, Coop Obs, Coop Marked, Coop Mega og Coop Extra) 30% andel og Bunnpris 4% andel. Bunnpris har fra 2017 inngått et samarbeid på distribusjon og innkjøp sammen med NorgesGruppen, noe som har gjort til at det dominerende bildet i Norsk Dagligvare har blitt enda mere utfordrende for Rema 1000.

Rema 1000 har som hensikt og intensjon å sørge for at vi alltid skal gi våre kunder de laveste prisene på de varene som forbrukeren ønsker mest og da må man utfordre våre leverandører. Dette skjer hvert år i dagligvaremarkedet der kjedene forhandler seg frem til avtaler både på sortiment og økonomiske betingelser. Da sier det seg selv at de største får de beste betingelsene mens de mindre må ta til takke med betingelser på et lavere nivå.

I år har Rema 1000 lagt litt om på strategien for å ivareta posisjonen om å være prisledende, noe som kommer forbrukeren tilgode. Dette har vært en utfordring men saken er at enkelte av våre store nasjonale og internasjonale leverandører har måtte vike plass til mindre lokale leverandører. Dette med det mål om at Rema 1000ønsker et bredere sortiment fra lokale leverandører til de laveste prisene. Nå er det ikke slik at de store leverandørene som produserer lokalt ikke skal kunne få levert sine varer i det nærområdet fabrikken ligger, snarere tvert imot. Lerum er et godt eksempel på dette.

Selvfølgelig skal du som kunde finne Lerum produkter i våre hyller. Vi beholder alt av saft mens syltetøyet blir å finne i våre reoler i Sogn & Fjordane. I tillegg kan vi også opplyse om at Lerum produserer Rema sitt eget merkevare på syltetøy noe vi ikke skal forvente at forbrukeren vet om. Dette skal fortsatt Lerum levere til alle våre butikker i hele Norge også i 2017. Det vil da si at du som kunde finner syltetøy produsert av Lerum i alle Rema 1000 butikkene i hele Norges land.

Til slutt vil jeg også få lov til å nevne det uføre våre kjøpmenn og deres ansatte nå blir utsatt for. Sjikane, nettmobbing og utskjelling av enkeltpersoner noe jeg er meget lei meg for. For det første så er de mennesker som er satt til å gjøre en jobb for å tilfredsstille våre kunder men som nå i tillegg må kjenne dette direkte på kroppen. Dette har de ikke fortjent folkens. Det er fritt for alle og enhver hvilket bilmerke man skal kjøre. Det er fritt for alle og enhver å velge hvilke klær man skal kjøpe og det er fritt for alle å velge hvilken dagligvarebutikk man skal velge. Men å strekke dette så langt som enkelte nå har gjort er ikke gode menneskelige verdier. Oppfordrer derfor alle til å tenke seg om en gang til når man legger ut støtende kommentarer.

Jan Arild Byttingsvik, regionsdirektør, Rema Franchise Norge AS, region Nordre Vestland

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook