- Nå er det tid for gjennomføring, Tovan!

Det er heldigvis sjeldent at vi har lokalpolitikere som bruker all sin energi på å motarbeide en positiv samfunnsutvikling. Men i Molde har vi Terje Tovan og Borgerlisten.

I valgkampen 2015 ble Terje Tovan og Borgerlisten utfordret av næringslivet om trasévalget for E39. I RB nett 25.08.2015 uttalte Terje Tovan: «Borgerlista forholder seg lojalt til Regjeringens valg av trasé for E39» Og i kjent stil velger Terje Tovan å forsterke utsagnet: «Vi har gjort det klinkende klart at vi forholder oss til Regjeringens vedtak om trasé for E39, og vi er enige med representantene for industrien i at vi vil ha store, positive ringvirkninger og at den bør komme raskt.» Dette var for mange en viktig avklaring rett før valget.

Den 7. desember 2016 går Terje Tovan og Borgerlisten inn for Romsdalsaksen. Terje Tovan går ut i RB og forteller at de har døpt om sin facebook-gruppe fra «Møreaksen utenom Molde» (MuM) til «Molde uten Møreaksen». Deretter velger han å benytte alle midler for å bekjempe Møreaksen. Han produserer bl a skreddersydde leserinnlegg i Tidens Krav og Sunnmørsposten for å skape motstand mot Møreaksen. Og selvsagt lykkes han på Nordmøre. En ny fogderikamp er etablert!

Så møtte Romsdalsaksen virkeligheten som de fleste som har arbeidet med E39 forutså: Verneverdiene på Veøya og kostnadene med flytebru mellom Hjelvika og Sekken. Bare flytebrua vil koste det samme som hele Møreaksen, dvs fjordkryssingen fra Vik på Vestnes til Julbøen i Molde. Da går Terje Tovan ut i RB under overskriften «Tid for å tenke nytt». Nei, Terje Tovan: Nå er det tid for gjennomføring!

Bjørn Jæger fra Borgerlisten stiller noen spørsmål om ny E39 fra Julbøen til Molde. Disse spørsmålene ble besvart i leserinnlegg den 15. desember og i kommunestyre samme dag, men her er svaret:

I reguleringsbestemmelsene for Møreaksen er det innarbeidet en rekkefølgebestemmelse: «Påsetting av trafikk på parsellen E39 Vik - Julbøen skal først skje samstundes med at parsellen E39 Julbøen – Molde blir åpna for trafikk.» Reguleringsbestemmelsene er juridisk bindende. Samtidig har vi sørget for å innarbeide den samme rekkefølgebestemmelsen i kommunestyrevedtaket den 15. desember 2016. Siden Møreaksen berører 3 kommuner, er bestemmelsene dermed stadfestet i form av kommunestyrevedtak i Molde, Midsund og Vestnes. Ingen av kommunene kan enkeltvis endre denne rekkefølgebestemmelsen.

For Molde kommune er en slik rekkefølgebestemmelse i reguleringsplanen det sterkeste virkemiddelet vi kan benytte. Vår oppfatning er derfor at dette effektivt sikrer at Møreaksen ikke kan åpnes uten at ny E39 fra Julbøen til Molde er ferdigstilt.

Mitt håp er nå at vi kan forene kreftene og arbeide for at Møreaksen blir prioritert inn tidlig i NTP som skal vedtas av Stortinget nå til våren. Nå er det tid for felles arbeid for en fremtidsrettet samferdselsløsning med stor positiv samfunnsnytte.

Torgeir Dahl, ordfører i Molde

