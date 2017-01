Æpp – kan de eldste få slæpp?

Det nye året har startet med mye diskusjon rundt dagligvarehandelen, apper og rabatter. Mens debatten om hvorvidt de eldste av oss fremdeles kan få sin pensjonsslipp fra NAV i posten ikke er avsluttet, kommer det nå en ny diskriminering. Igjen er det de som ikke behersker teknologi som taper.

I tillegg til Rema 1000s nye opplegg, som vil diskriminere alle eldre mennesker som ikke behersker en smarttelefon og æpper, har Coop også lagt opp til et system som til og med diskriminerer egne trofaste medlemmer. Det hjelper ikke å ha vært trofast coop-medlem i 50 år, her må man også fram med en app for å få 11 prosent rabatt på frukt og grønt.

Det er mange eldre mennesker som gjerne kan trenge denne rabatten, spesielt landets 148 000 minstepensjonister. Men uten app – ingen rabatt. Jeg oppfordrer matkjedene til å tenke på nytt når det gjelder sine trofaste eldre kunder.

Kanskje dere kan innføre en slæpp-ordning for pensjonister?

Bitten Linge, Landslaget for offentlige pensjonister

