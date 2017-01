Helge Orten fullstendig avkledd

Helge Orten er avslørt i manipulering av tall til fordel for sitt hjertebarn Møreaksen. RB har nå konfrontert ham med dette. Han rødmer ikke en gang, men fossror og kvitterer med: «Jeg er ingen forsker». Da er det bra for oss alle at noen andre faktisk er det.

– Veldig vanskelig å sette tall på merverdiene Mener det er svakheter i modellene som brukes for å beregne samfunnsnytte.

Orten har hamret inn i oss at vi går glipp av en «samfunnsnytte» på over en milliard kroner pr. år dersom ikke Møreaksen kommer inn på Nasjonal Transportplan (NTP) under rulleringen i 2017. Hans kilde har angivelig vært professor Torgeir Reve ved BI. Konfrontert med at Møreforskning i forrige uke imøtegikk disse tallene, viser Reve til sin professorkollega Amir Sasson som har utarbeidet rapporten som Orten støtter seg til.

«Vi har sett på en maksimumsverdi, virkeligheten blir nok betydelig lavere», svarer Sasson, som fortsetter: «Våre tall er for høge, de er 100%. Men man vil nok ikke klare å nå potensial til det fulle. Hvor stor prosent man klarer å oppnå er vanskelig å anslå». Han understreker også at de ikke har sett på kostnadene til prosjektet, bare den maksimale nytten næringslivet kan hente ut.

Klarere kan det ikke sies. Med forbehold om at Sasson sine presiseringer ikke er tatt inn i den opprinnelige rapporten, viser det seg nå at Orten bevisst har manipulert sannheten og velgerne. Det er snakk om et samfunnsprosjekt til oppunder 40 milliarder kroner, og jeg anser det som meget alvorlig at en folkevalgt med medlemskap i Stortingets Samferdsels- og Kommunikasjonskomité omgås sannheten på en så lemfeldig måte. Det bør påtales av relevant instans. Det er også alvorlig at Statens Vegvesen (SVV) - som var bestiller av rapporten – unnlater å gripe inn overfor Ortens langvarige feilinformasjon. Man kan forledes til å tro at det ikke er tilfeldig.

Hvordan startet dette? I oktober 2013 – nøyaktig 2 år etter at Konseptvalgutredningen til SVV landet på Møreaksen som fjordkrysningsalternativ – publiserte Transportøkonomisk Institutt til Ortens store misnøye en rapport som karakteriserte Møreaksen som «sterkt ulønnsom». Deretter bestilte SVV alternative rapporter fra professorene Normann og Reve, som ble publisert i januar 2015. Siden har Orten kjørt knallhardt på disse rapportene, og han har nok greid å snu mange tvilere. Når Møreforskning – som et av landets absolutt ledende fagmiljøer – nå også imøtegår Ortens tall, så svarer han med det som svært mange oppfatter som et dårlig fundert og svært beklagelig angrep på sine egne. Målet helliger middelet.

I sitt «svarinnlegg» til Terje Heggem praktiserer han en ekstrem tåkelegging av det saken dreier seg om, og avslutter med å gjøre seg selv til offer: «Da er det litt spesielt å oppleve en diskusjon der flere nå kritiserer meg for å fremheve potensialet og nytten ved å bygge sammen regionen vår.» Stakkars.

Terje Tovan

