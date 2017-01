Flere lærere blant de yngste i skolen

Tidlig innsats er avgjørende for å forhindre at elever blir hengende etter i de første skoleårene. Det er bakgrunnen for at de fire samarbeidspartiene på Stortinget har bevilget 1,3 milliarder kroner til flere lærere i 1. til. 4. klasse de siste tre årene.

Resultatet er 986 flere lærere på 1. til 4. trinn i dag sammenliknet med for to år siden. Lederartikkelen i Romsdals Budstikke tar derfor feil når den hevder at pengene ikke ble benyttet slik de skulle. Selv om antallet elever i samme periode har vokst med hele 8000, er det likevel flere lærere per elev enn det var da vi tiltrådte. Dette hadde ikke vært tilfellet om ikke samarbeidspartiene på Stortinget, med KrF i spissen, hadde øremerket midler til flere lærere for de yngste. Til sammenlikning sank antallet lærere per elev i forrige stortingsperiode under den rødgrønne regjeringen.

LEDER MANDAG 9. JANUAR Nye lærerstillinger kan gi skoleløft «Det nytter lite å snakke om millioner til nye lærere dersom pengene faktisk brukes til noe annet.»

Utdanningsforbundet ønsker en norm for antallet elever per lærer i norsk skole. Det kan høres forlokkende ut, men vil i praksis slå svært skjevt ut. For det første vil en slik norm frata kommunene muligheten til å prioritere ressurser på de skolene som trenger det mest. For eksempel vil det kunne tvinge Oslo til å overføre lærere fra utsatte skoler på østkanten til skoler med landets mest ressurssterke elever på vestkanten. For det andre vil en norm nesten utelukkende komme sentrale strøk til gode, og konsentrere ressursene i kommuner som allerede har gode resultater. Det er dårlig skolepolitikk og dårlig bruk av samfunnets ressurser.

Internasjonale undersøkelser har denne høsten vist at norsk skole er på rett vei. Likevel har vi ingen grunn til å lene oss tilbake: Det er fortsatt altfor mange elever som ikke lærer seg grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning i løpet av årene på skolen. Vi vil at alle elever i norsk skole, uavhengig av utgangspunkt, skal lære mer. Da trenger vi stø kurs og en skolepolitikk som setter kunnskap i sentrum.

Statssekretær Magnus Thue (H)

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook