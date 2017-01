E39 gjennom Molde sentrum med Møreaksen?

Helge Orten sier i RB 6.1. om sin beregningsmodell for samfunnsnytten:

«Dette er en beregning som baserer seg på at det blir bygget ferdig firefelts vei fra Molde til Ålesund fra første dag. Det er mer sannsynlig at strekningen blir bygget ut i etapper.»

Akkurat. Orten vil altså bygge bro og tunnel for å få Midsund og Aukra landfast før tilslutningsveiene til Ålesund og Molde er på plass. Statens Vegvesen (SVV) antyder at planen fra Julbøen til Molde kan foreligge en gang i 2018, deretter skal den på høring og til politisk behandling. Så skal den inn i køen til Nasjonal Transportplan.

Ordfører Dahl har forsøkt å berolige oss med at det er tatt med et krav om at det ikke skal settes trafikk på den nye broen før ny E39 gjennom Molde er klar, slik kommunestyret vedtok den 15.12.2016. Problemet er at rekkefølgekravet er verdiløst så lenge strekningen blir bygget ut i etapper med regulering for hver etappe. Det er sist fattede vedtak som har juridisk gyldighet. Beviset har vi fra Vestnes som vedtok fjordkryssing med rekkefølgekrav, men da de vedtok neste etappe var ikke rekkefølgekravet med – og det er det siste vedtaket som gjelder for begge planene. Dette påpekte Borgerlisten i kommunestyremøtet i desember.

Da sitter vi i den tidligere omtalte Møre(s)aksen. Det betyr i så fall full E39-belastning gjennom dagens Molde sentrum. Dersom ordfører Dahl sin garanti skal være noe verdt, må altså Molde nekte å sette trafikk på E39 – etter å ha bygd Møreaksen til 14,7 mrd! Mener virkelig ordfører Dahl at dette er realistisk?

Bjørn Jæger, Borgerlisten

