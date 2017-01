Nedprioritering av syke barn

Med stor glede møtte jeg og mange barneforeldre en felles uttalelse fra ordførerne i Nordmøre og Romsdal om en barneavdeling i Kristiansund, sendt til styret i HMR. Jeg vil rose dere og oppfordre til videre kamp.

Vi er midt i høysesong med mange infeksjoner hos barn, og barneavdelingen i Kristiansund er fortsatt kun halvåpen på helg og i jula, planlegges stengt ti dager i påska og hele sommeren. Hver helg i høst og vinter er vi barneleger oppringt fra legevakta i Molde som ønsker å legge inn romsdalsbarn i Kristiansund, og vi er dessverre svært ofte nødt å si nei til det. Dette gjør vi med tungt hjerte, og vet hvilke utfordringer både våre legekolleger og foreldrene til syke barn sitter med: mye lengre reisevei, venting på ferje om natten, lange omveier og sist ved stormvær i jula.

Dette er skammelig, uverdig og urettferdig!

Art. 24 av barnekonvensjon sier at «barn skal nytte godt av den høyest oppnåelige helsestandarden». Foretaket forsyner barna våre med de «rester som faller bra bordet» ved å avvikle tilbud for barn i Kristiansund mer og mer og ikke planlegge en fullverdig barneavdeling ved SNR. Styret, direktører og klinikksjefer svikter våre små pasienter gjennom lojalitet til det syke helsesystemet. Noen finner i den situasjonen en ypperlig anledning for egen utvikling og egne interesser. Svært andre motiver enn barnets beste rår.

Jeg har i lang tid sett den svikten som allerede har skapt ringvirkninger. Barneavdelingen i Kristiansund har svært få leger og svært få sykepleiere. Personalet er slitent av nedprioriteringer og usikkerhet. Foretaket har over tid drevet en utmattelsesstrategi mot oss. Mange erfarne sykepleiere har forsvunnet til andre jobber, og flere er på utkikk. Det er aller siste øyeblikk å snu på dette!

Jeg har stor tro på dere lokale politikere og deres enighet i denne saken. Det er svært få saker som Nordmøre og Romsdal er så enig i som den om helsetilbud for barn. Jeg oppmuntrer dere til å stå på og brenne for denne viktige saken! Det er flott at dere ordførerne står samlet om saken, men vit at helseforetaket ikke kommer til å handle kun ut ifra deres brev, hvis de ikke får signaler «ovenfra». Dere må nå deres politikere helt øverst i systemet. Dere må ha «barnesaken» foran i panna når dere legger dere om kvelden og når dere står opp om morgenen!

Barn i Nordmøre og Romsdal trenger ikke «St Olavs» på Sunnmøre. De trenger en barneavdeling i Kristiansund som er åpen året rundt og døgnet rundt. Barn på Nordmøre og i Romsdal trenger en velfungerende og alltid åpen barneavdeling ved det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal.

Stå på for barna! Sammen er vi sterke!

Anna Owczarz

--------

