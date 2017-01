Jon Hals og kommunereformen

Nå trur jeg at det er blitt for mye Møllers tran på deg Jon. Du må ha tulla bort brillene for du kjente ikke igjen alle på bilde i Tk, og du mintes bare fordeler for Molde fra innbyggerundersøkelsen. På oppslaget var det 3 bergsøyinger og 1 fra storlandet som viser at ytre Gjemnes er sammen om dette. Jeg vil prøve å kommentere dine synspunkt punktvis.

1. Tidens Krav kontra Romsdals Budstikke. Dommen over hvem som er mest objektiv og kritisk vil vel avhenge av hva den enkelte vil lese. Jeg har vært leser av begge aviser over flere tiår og mener at den ene ikke er bedre eller verre enn den andre. Romsdals Budstikke blir av mange regnet som ett talerør for makteliten i Storgata og Høyre i Molde. Dette har vi tydelig sett sist i forbindelse med kommunereformen.

2. Innblanding fra andre. Du kritiserer Frp i Kristiansund, ordfører i Kristiansund og lederen i Orkide for innblanding og skryter av at Moldeordføreren ikke blander seg inn. Det er klart at Dahl kan forholde seg rolig for han har meningsfeller i Fylkesmannen og regjering til å gjøre jobben for seg. Hva vet du Jon om hva som kan være sagt mellom ordfører Dahl og Fylkesmann og likeledes med statsråd Sanner? Når du kritiserer innblanding fra Nordmøre burde du også kritisere fra Romsdal. Ordfører Rolf Hurlen fra Nesset var invitert på folkemøte og fikk taletid på folkemøtet i Flemma. Likeledes stilte han sammen med rådmann på kommunestyremøte når vi skulle avgjøre Gjemnes sin fremtid. Kanskje for å påvirke? Kritikkverdig?

3. Innbyggerundersøkelsen i Gjemnes. Du bruker en del fra innbyggerundersøkelsen som taler for sammenslåing med Molde, men ingen ting som taler for retning nordover eller stiller noen kritiske spørsmål ved den. Når det gjelder at ungdommen vil til Molde så må det tas med at ingen spurte under 30 år hadde adresse 6633 Gjemnes. Av de spurte hadde 70 % adresse Torvikbukt eller indre. I tillegg viser det seg at dobbelt så mange i Angvika var spurt i forhold til antall innbyggere som det var i ytre del. På tross av denne skjevfordelingen viser undersøkelsen at ungdommen vil at Gjemnes skal bestå som egen kommune. Den viser også at det fra Torvikbukt og utover er ett flertall for eventuell sammenslåing nordover. Vi har ikke gjort noen finurlige matematiske utregninger. Innbyggerundersøkelsen er sammenlignet med folkeavstemmingen for å beregne hva eventuelt Batnfjordinger og Torvikinger har stemt.

4. Ungdommen må bestemme hevder du og enkelte andre og bruker innbyggerundersøkelsen for det den er verdt. At ett tilfeldig valgt ungdomsråd i 2016 skal ha betydning er bare tull. Hva skulle aldersgrensa være da? Skulle det være slik at 16-18 åringer som reiser bort for studier og aldri flytter tilbake skulle avgjøre, mens kommunestyrerepresentant Per Halset på 44 år og kanskje 50-60 år fortsatt bosatt her ikke skulle bestemme. Det blir feil. Etter folkeavstemmingen Brexit i Storbritannia i fjor der den eldste del av befolkningen sørget for flertall for utmelding, var det enkelte skuffa som mente at ungdommen skulle avgjøre. Selvsagt ble ett slikt forslag lagt dødt med faglige begrunnelser.

5. Du viser til oppslag i TK hvor 4 bergsøyinger skal aksjonere og du forstår ikke hvorfor? Du Jon av mange burde vite at den ene på bildet var Marvin Skjærset og er bosatt på Storlandet. Det er snart på tide du innser at det ikke bare er vi på Bergsøya som ikke vil bli sammenslått med Molde men over 80% med postadresse Gjemnes. I tillegg som sagt er det flertall i undersøkelsen også i Torvikbukt og Batnfjord for eventuell sammenslåing nordover. Du lurer på hvorfor vi skal bry oss for vi får det som vi vil. Som valgt kommunestyrerepresentant har jeg arbeidet for hele kommunen og det vil jeg fortsette med i motsetning til det eventuelt andre tror eller gjør. Vi på Bergsøya har ikke bedt om eller har ikke ønske om å bli fradelt Gjemnes slik som andre. Flesteparten her på øya ønsker å beholde Gjemnes samla. Fylkesmannens forslag inneberer ei deling av Gjemnes der Bergsøya blir fradelt resten. For oss blir det feil å dele ytre Gjemnes som inntil 8 år siden var en skulekrets. Det er totalt feil å legge nordmørskommunen til Molde. Skal Gjemnes deles så er det mye bedre å dele kommunen etter dagens 2 skulekretser. Ei deling med Torvikbukt og Batnfjord sammen med ytre nordover gjør at det store flertallet får viljen sin i henhold til innbyggerundersøkelsen uansett hva du måtte mene Jon Hals. Flertallet i Angvika får også viljen sin med kommunale tjenester i Eidsvåg. Vi her i ytre er også overbevist om at Batnfjorden har stor fordel av å beholde Bergsøya og ytre. Mange her gjør en stor dugnadsinnsats når det gjelder Idrettslaget og musikkorpset i tillegg til Dyregod. Bortfall av over 30 skoleelever herfra vil merkes i tillegg til ungdomsskoleelever fra indre.

Dette er noen kommentarer Jon som viser våre forskjellige argumenter og jeg regner ikke med at du forandrer mening. Du får fortsette å kalle deg nordmøring for meg men blir det sammenslåing med Molde blir du registrert som romsdaling etter det.

Johan Aimar Brandvik

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook