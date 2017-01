Tid for å tenke nytt

Siden midten av november har en rekke nye, urovekkende forhold ved Møreaksen kommet frem. Sterke fagmiljøer bestrider samfunnsnytten, sentrale vegmyndighetene foretrekker mer fremtidsrettede løsninger, og folkemeningen i fylket er tydelig imot. Våre sentrale politikere bør nå se på saken med nye øyne.

Samfunnsnytten har vært MA-forkjempernes «paradekort», og media har kritikkløst slukt agnet. Helge Orten siteres til stadighet på at dersom hans (fastlands)alternativ ikke kommer inn på NTP nå, så vil regionen gå glipp av minst 20 milliarder i samfunnsnytte. Ikke én eneste journalist har utfordret ham på denne påstanden, som ikke lar seg forsvare verken matematisk eller metodisk. På Rbnett ligger i skrivende stund et leserinnlegg skrevet av forsker Eivind Tveter og professor Svein Bråthen som slår bena under dette argumentet. Disse er internasjonale kapasiteter på området. Møreaksen og strekningen Ålesund – Molde har blitt for dyr. Enklere, rimeligere og mer fremtidsrettede løsninger finnes.

Vi er kjent med at flere personer innen sentrale fagmiljøer og planetater som jobber med Møreaksen mener at prosjektet bærer galt av sted. Vi har også en mistanke om at Vegdirektoratet ikke er helt på linje med Statens Vegvesen. Dette henger i så fall godt sammen med at sjefen for direktoratet, vegdirektør Terje Moe Gustavsen, i høst uttalte at man nå beveger seg bort fra undersjøiske tunneler som fjordkrysningsmetode. De har for stor kostnad både investeringsmessig, driftsmessig, sikkerhetsmessig og miljømessig. Det har nylig kommet frem at det kan bli mer enn 5 mil i tunnel – én vei - mellom Molde og Ålesund, og at vi må vente i mange år etter at Møreaksen mellom Julbøen og Vik i Tomrefjord er ferdig før resten av vegen mellom Molde og Ålesund er klar. Ingen av disse forutsetningene er akseptable. Det må planlegges og utbygges løpende, og det må tenkes grønt.

Erik Berg, Torgeir Dahl og Jan Petter Hammerø virker i øyeblikket mer opptatt av Romsdalsaksen enn Møreaksen. Uten å polemisere for Romsdalsaksen, må jeg imøtegå dem på deres hovedargument, nemlig at Romsdalsaksen ble forkastet i Konseptvalgutredningen (KVU) av oktober 2011 til fordel for Møreaksen. Det er direkte feil - her er sannheten:

Romsdalsaksen eksisterte ikke da KVU ble utarbeidet. Det som ble «utredet» I KVU var det som ble betegnet som «Konsept K5 – Sekkenkonseptet» - (se sidene 51 – 55). Der listes det opp tre mulige alternativer med én fellesnevner – flytebru fra Hjelvika til Sekken. Der stopper likheten med Romsdalsaksen. KVA forkastet to av alternativene, men tok alternativ A med seg i den videre sammenligningen av konsepter. Alternativet bygget på en 13 km og 300 m dyp undersjøisk tunnel fra Sekken til Molde. SVV sier også rett ut at man har brukt mindre ressurser på dette konseptet enn de øvrige. For øvrig ble dette konseptet vurdert som aller billigst, med unntak av konseptene som gikk inn for å beholde fergene!

Det hevdes fra enkelte at det er umulig å bygge flytebru fra Hjelvika til Sekken. Til det kan bare repliseres at Statens Vegvesen nå prosjekterer en nesten dobbelt så lang flytebru over Bjørnafjorden mellom Stord og Os, på adskillig større fjorddjup enn vi har. Erik Berg gikk oppsiktsvekkende hardt ut og hevdet at Romsdalsaksen ville bety slutten på cruisetrafikken til Åndalsnes. I ettertid har han forhåpentligvis oppdaget at Romsdalsaksen har flere mulige løsninger for skipsleden, den som hittil er illustrert har en seilingshøyde på 75 m på nordsiden av Sekken. Møreaksen har 65 m. I konseptvalgutredningen av 2011 skriver faktisk SVV at kystverket beskriver seilingsleden nord for Sekken som en mulig løsning, og at konseptet dessuten vil kunne erstatte Langfjordtunnellen. Alt dette har blitt underslått og forvrengt.

En annen alvorlig svakhet er at konseptvalgutredningen som konkluderte med Møreaksen forutsatte at det nye sykehuset skulle bygges på Eikrem! Når valget falt på Hjelset i stedet, så endrer selvsagt dette mange viktige faktorer som har betydning for veivalget gjennom regionen, og internt i Molde. Det er meget alvorlig – og nesten ikke til å tro - at ikke dette har blitt hensyntatt. Det er i høyeste grad egnet til å stille spørsmåltegn ved den såkalte «fagligheten» som både SVV og mange aktører skyver foran seg i denne fundamentale saken for samfunnet.

Folkeviljen? Hammerø kritiserer også Norstat sin nylige meningsmåling med at den kun omfatter Romsdal – spesielt siden MA skal være en veg for hele fylket. Tidens Krav kommenterer dette med å vise til at sunnmøringene stemte 70/30 i favør av Romsdalsaksen i en nylig nettavstemning, og avslutter slik: «Vi tror Hammerø skal være sjeleglad for at meningsmålingen ble begrenset til Romsdal. Om noe er bemerkelsesverdig i saken, så er det at Mørebenken på Stortinget har valgt å være så tydelig ute av takt med befolkningen de er satt til å representere.» Vi får snart vite hvordan Nordmøre tenker rundt disse to alternativene – det er meningsmåling på gang. Da har vi hele bildet. Det må være et tankekors for politikerne på Mørebenken det som nå utvikler seg – i et valgår. Møreaksen er ingen god løsning – spesielt for indre Romsdal og Nordmøre. Verken når det gjelder trafikk innen fylket eller i forhold til Østlandet.

Midsund og Aukra går ganske kraftig til verks når de karakteriserer Romsdalsaksen som «direkte kystfiendlig». At de kjemper for sin fastlandsforbindelse er meget forståelig. At Rauma sin ordfører i Åndalsnes Avis så sent som fredag kommer med at Romsdalsaksen skader cruisetrafikken, fremstår derimot som meget spesielt. Han har for øvrig et standpunkt som kun 21 % av hans egne H-velgere i Rauma deler. 66% av dem er han på kollisjonskurs med. E136 gjennom Romsdalen burde kanskje være et alternativt prosjekt å fokusere på? Transportnæringen er dessuten massivt imot Møreaksen. Nå må blikket rettes mot løsninger som er mer bærekraftige både miljømessig, sikkerhetsmessig og økonomisk.

Jeg ønsker avslutningsvis å presisere at jeg ikke har noen som helst relasjon til Romsdalsaksen eller andre parter i saken. Jeg er som lokalpolitiker opptatt av å finne fornuftige løsninger som samtidig tar inn over seg hva folk mener og ønsker.

Terje Tovan

