I et innlegg i RB 6.1 stiller Braathen og Tveter spørsmål ved mine og andres uttalelser vedrørende samfunnsnytten av Møreaksen. Det de heller burde gjøre var å stille spørsmål ved om deres egne analyser godt nok fanger opp nytten av denne type samferdselsprosjekt. Skulle vi brukt Braathens metodikk for beregning av samfunnsnytte, hadde det ikke vært gjennomført mange samferdselsprosjekter i Norge. I alle fall ikke i verdiskapingsregionen Møre og Romsdal.

LESERINNLEGG «En stund så det lovende ut, men kostnadene synes å ha løpt fra prosjektet.» Professor Svein Bråthen og forsker Eivind Tveter mener Møreaksen synes å bli for dyr i forhold til de virkninger som det er rimelig å forvente.

Når jeg hevder at vi taper betydelige verdier ved ikke å bygge Møreaksen, bygger jeg det på analyser gjennomført av Reve og Normann, i tillegg til de beregningene som er gjort basert på tradisjonelle metoder. Når Reve og Normann kommer frem til at vi vil ha en merverdi på rundt 1 mrd per år ved å bygge sammen fylket vårt med Møreaksen, er det et forsøk på å kvantifisere det vi alle ser, nemlig at det vil lønne seg for næringslivet vårt og innbyggerne å binde regionen tettere sammen og skape et større bo- og arbeidsmarked. Dette er en verdiskapingseffekt som de tradisjonelle metodene ikke godt nok fanger opp.

Jeg er overbevist om at Normann og Reve er nærmere et riktig resultat enn det Braathen og Tveter er. I så godt som samtlige fjordkryssingsprosjekt viser det seg at trafikkutviklingen blir større enn det som prognosene viser. Eiksundsambandet er et godt eksempel på det og det ble nedbetalt på halve tiden. Årsaken er selvfølgelig at de tradisjonelle metodene for å beregne trafikkgrunnlag og nytte undervurderer de dynamiske effektene av å bygge større bo- og arbeidsmarkedsregioner. Da kan vi jo selv gjøre oss opp en oppfatning av hvilke verdier 50 min reisetid mellom Molde og Ålesund vil utløse. Normann og Reve mener det kan utgjøre tilnærmet 1 mrd pr år i merverdier.

Braathen og Tveter viser også til de teoretiske bompengeanslagene som er gjort fra Statens Vegvesen sin side. Dette er en beregning som baserer seg på at det blir bygget ferdig firefelts vei fra Molde til Ålesund fra første dag. Det er mer sannsynlig at strekningen blir bygget ut i etapper. Det er heller ikke gjort noen politisk vurdering av bompengesatsene i dette tilfellet. Min erfaring er at bompengesatser må utformes på en slik måte at folk oppfatter det som rimelig sammenlignet med dagens fergetakster og det faktum at vi vil spare betydelig reisetid.

Braathen og Tveter viser til at det er et ønske om å redusere biltrafikken. Det er relevant for å unngå lokal forurensing i byområder, men det er en dårlig ide å begrense mobiliteten i vårt fylke. I løpet av de 10-15 neste årene er jeg overbevist om at det vil bli utviklet teknologi som vil redusere utslippene fra bilparken vesentlig. Da vil det være lite lurt om vi i mellomtiden har latt være å bygge ut viktig infrastruktur. Konsekvensen vil være lavere aktivitet og verdiskaping i en region som har alle muligheter for å skape nye verdier for nasjonen.

Vi står altså overfor følgende valg. Vi kan jobbe for å få Møreaksen inn i NTP og realisere de merverdiene prosjektet vil gi hele regionen vår, eller starte nye omkamper og utredninger og la andre komme før oss i kampen om de nasjonale midlene. Ved å få prosjektet prioritert i NTP vil storsamfunnet bidra med statlige midler, vi som bruker veien bidrar med bompenger og merverdiene blir i hovedsak her. Det er en mulighet vi ikke kan gi fra oss!

Overlater vi samferdselsprioriteringene til Braathen og Tveter vil konsekvensen være at samferdselsinvesteringene ikke vil skje der verdiskapingen er høyest, men der trafikken er størst.

Helge Orten, stortingsrepresentant (H)

