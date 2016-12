Etter press fra beboerne i ytre Fræna har de som arbeider med det nye busstilbudet i Fræna, i følge RB lagt seg langflate og rettet opp de verste feilene på rutene.

Våre politikere i Fræna jubler over det gode tilbudet fra Elnesvågen men fraskriver deg alt ansvar for det som skjer ellers i kommunen.

De ser ut til å være opptatt av det er mange avganger fra Elnesvågen. De er dessverre mindre opptatt av hvor bussen går.

Hvis man går inn på de nye bussrutene fra FRAM vil en se at flyplassen på Årø er helt kuttet ut fra ruteplanen. Det er så en nesten ikke kan tro det er sant. Er det meningen at man skal måtte reise til Molde sentrum for så å ta en annen buss tilbake til flyplassen? Dette vil i beste fall være en reise på en halv time, som er lengre tid enn det tar fra Elnesvågen til flyplassen. En må i tillegg flytte kofferter fra en buss til en annen.

Flyplassen på Årø er et naturlig knutepunkt for fly og busser. Herfra kan passasjerer reise mot Sunndalsøra, Kristiansund og for fremtiden (Sykehuset på Hjelset) og Trondheim uten å legge turen innom Molde (i beste fall en halv time reisetid).

Her kan bussene i tillegg levere og hente passasjer fra flyene.

Passasjerene kan få komme inn å nyte godt av flyplassens tilbud mens de venter på sin avgang, enten det er fly eller buss.

Man må heller ikke kun se på at bussene går hver halve time, men se på om det korresponderer med andre rutetilbud.

Hvis vi som samfunn ønsker at publikum skal benytte kollektiv transport må vi sørge for å legge tilrette for at det blir så enkelt at tilbudet frister.

Jeg oppfordrer politikere fra alle partier å hente fram bussrutene å se på om dette er noe de er fornøyd med og eventuelt engasjere seg.

Inge Løken Bergset

