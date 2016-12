Gjemnes – hvor går vi i 2017?

Tidens Krav kjørte før jul en aksjon og er et talerør eksklusivt for «Nordmøringene» i Gjemnes. TK har, etter min mening, mistet troverdigheten og evnen til å være kritisk og objektiv også i forhold til hva som rører seg i Gjemnes. Alt som ikke tjener Kristiansund er galt, ingenting annet er bra. At det koker i Gjemnes på grunn av forslaget om sammenslåing er nok riktig, men den kokinga foregår i det samme miljøet som det alltid har kokt og som ser ut til å være imot enhver forandring. Kanskje vi skal foreslå at kommunene Gjemnes og Øre gjenoppstår? Innbyggerne ellers tar dette med knusende ro. Ordføreren i Kristiansund sier at han vil respektere det folket i Gjemnes vil. Da må han se hva vi har svart i tilfelle vi skal slås sammen med noen. Frp i Kristiansund kan ta seg av de mange utfordringene som er i Kristiansund, i stedet for å blande seg inn i det som vi i Gjemnes skal gjøre. Det har dere faktisk ikke noe å gjøre med. Ordføreren sier videre at vi er Nordmøringer, mener du virkelig at jeg ikke lenger vil være Nordmøring dersom vi fusjonerer med Molde? Du kan vel heller ikke forandre geografien? Forøvrig var det interessant å lese at han sier at det var Gjemnes som ba om en samarbeidsavtale, det var altså ikke Kristiansund som inviterte. Hvem og hvorfor gjorde «noen» i Gjemnes det ? Å be seg selv i selskap når verten ikke er interessert er jo ganske uvanlig. Ordføreren i Molde blander seg ikke inn i hva vi skal velge, og det bør heller ikke dere i «by’n» gjøre.

Jeg ser også at lederen i Orkide, ordfører Osen fra Smøla, vil at Gjemnes skal gå mot Kristiansund, men han sier samtidig at folket må få bestemme.Ja, det har vi allerede gjort og resultatet står i neste avsnitt. Det er dessuten et paradoks at den største forkjemperen for at Nordmøre skal inn i Trøndelag, sammen med ordføreren i Kristiansund, sier det. Først vil de rive i stykker Møre og Romsdal og deretter Nordmøre. Hverken Averøy, Gjemnes eller Sunndal vil det. Hva er det egentlig han inviterer Gjemnes til? Er det til Trøndelag ?

Ifølge innbyggerundersøkelsen, som stemmer svært godt overens med folkeavstemningen, sier 50% av de som svarte at de foretrekker Molde og 46 % ønsker Kristiansund, dersom vi ikke skal stå alene. Av de som er opp til 30 år sier hele 58% at de foretrekker Molde, mens 37 % sier Kristiansund. Går en opp til 45 år sier 53% Molde, mens 47 % sier Kristiansund. I tillegg har ungdomsrådet sagt klart og tydelig at de ønsker Molde. Hvordan utsagnet om at 70% av de som bor i Torvikbukt og Batnfjorden ønsker seg nordover skjønner jeg derfor ikke. De finurlige matematiske utregningene som Bergsøyingene har gjort er pussige greier. Det er vel stemmeresultatet som sier hva som er resultatet og ikke hvis/dersom ?

Hvem skal det da tas hensyn til? Er det de yngre som skal leve og bo her framover eller er det de «oppi åra» og vi «gamlinger» som meg selv? Dersom en ikke er svært egoistisk så burde svaret være selvsagt – det er de yngre som skal føre verden videre og da må de få bestemme over sin egen framtid. I TK er det fire Bergsøyinger som skal aksjonere – hvorfor? De får det jo som de vil ved en sammenslåing – de skal jo nordover – hvorfor skal de bry seg med resten av oss, skal ikke vi få bestemme over oss selv da? Det ble skutt med kanon fra Bergsøya tidligere mot de i «indre» som vil til Molde. Jeg er enig i ett punkt med dere, visse miljø i Angvika har aldri tenkt på andre enn seg selv, slik som dere gjør nå, og de kommer aldri til å gjøre det heller, men dere går enda lengre og forlanger at alle vi andre også skal følge dere nordover – det vitner om liten respekt for demokratiet og folkemeningen i andre deler av kommunen.

Jeg hilser sammenslåing med Molde velkommen. Vi troner på avgiftstoppen i 2016, men etter budsjettet for 2017 blir det enda verre. Blant annet går mange kommunale husleier går opp over 30% og RIR-avgifta blir den høyeste i hele området. Hadde det vært mulig å ha hatt to plasser på pallen hadde vi vel hatt de to første. Eiendomsskatten skulle ned, men det går ikke i 2017 heller. Det er ikke bare noen hundrelapper mere å betale for mange, slik Øyvind Silset skriver, det er flere tusen pr.år for en småbarnsfamilie og det er etter skatt. Vi må tenke først og fremst på de og ikke bare på oss selv.

Jeg kommer til å få så hatten passer av «Nordmøringene» etter dette innlegget, men slapp av, det er bortkastet for det biter ikke, jeg forandrer ikke mening like lite som dere gjør det. Godt Nytt År !

Jon Hals