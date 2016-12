Gjemnes og demokrati

Svar på leserinnlegg fra Øyvind Silset.

Registrerer at både redaktøren i TK og Øyvind Silset mener at undertegnede har påvirket sentrale myndigheter i Oslo til å bruke tvang for å innlemme Gjemnes inn i Molde kommune. Redaktøren i TK sier i sin leder på mandag at han «tar det for gitt at de to regjeringspartiene har mottatt liknende anbefalinger fra sine partifeller i Molde.» Det kan jeg klart avkrefte.

I prosessen med å etablere en ny kommunestruktur har det hele tiden vært avgjørende at det blir opparbeidet gjensidig tillit. Et forsøk fra Molde sin side på å tvangssammenslå Gjemnes inn i Nye Molde kommune vil ikke være tillitsskapende. Arbeidet for å skape en ny kommune er uansett meget krevende. Å gjennomføre en slik prosess basert på tvang er for meg ikke ønskelig.

Undertegnede - eller andre representanter fra Høyre - har derfor ikke på noe tidspunkt arbeidet for bruk av tvang overfor noen av våre nabokommuner. Dette gjelder selvsagt også for Gjemnes.

Torgeir Dahl, ordfører i Molde

