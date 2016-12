Gjemnes=Nordmøre, og skal bestå.

Nå er det stille om Gjemnes i Romsdals Budstikke gitt! Ikkje ett ord fra denne Moldetro avisa om opprøret i Gjemnes fra flere hold, mot "trusselen" fra sentralt om at kommunen skal tvinges sammen med Nesset, Molde og Midsund. (Jeg er nesten "misunnelig" på de i Gjemnes som kun har Moldestyrte RB som eneste avis og muligens tror at alt er såre vel)

Vi har ingen ting imot de nevnte kommunene hver for seg, eller den aller, aller største delen av folka der. Men storparten av innbyggerne i Gjemnes vil fortsatt være selvstendig og tilhøre Nordmøre. Våre felles fjordarmer for eksempel, blir mer og mer interessant i havbruksnæring og det er viktig å holde sammen på dette. Samferdselen har blitt styrket og styrkes videre også. (Fylkesmannen, og kanskje flere på Stortinget, tror muligens enda det kun er ferger på Nordmøre) Regnet fram i tid, bare noen tiår, viser offentlig kjente prognoser at pendling mellom Gjemnes og kommuner nordover er beregnet å bli minst like stor som sørover (Molde).

Men slike ting skal uansett ikke styre hvilken kommune du eventuelt. burde slå deg sammen med. Et flertall i meningsmåling og folkeavstemning, samt formannskap og kommunestyre i Gjemnes har sagt og vedtatt at Gjemnes skal bestå som egen kommune. Det er også egentlig godt gjort at det vart såpass stemning for det, sett med bakgrunn i "mobbingen" av Gjemnes, som påstås være en av de dyreste på gebyr og eiendomsskatt i landet. Dette er derimot ei "sannhet" med store modifikasjoner.

Sett deg ned å studere, så vil du finne ut at forskjellene ikke er så mange hundrelappene pr. måned. Selger vi vår selvstendighet for noen hundrelapper pr. måned? På vår positive side har vi at Gjemnes sine eldre innbyggere som trenger stell, er kortere tid i kø og får et meget godt stell. Planer/søknader for utbygginger går raskere og mindre omstendelig gjennom kommunal saksbehandling, og vi vet om/kjenner til våre politikere her. Dette oppveier ofte de andre nevnte kostnadene med å bo i, ja hva var det ordfører Dahl sa om områdene nord for Fursetfjellet? Var det i U-land, eller "huttiheiti" som dronninga sa det om å bo skikkelig på landet?

Vi øker faktisk i folketall vi nå for andre året på rad, selv om dessverre mange har gått bort dette året også. Og det er en velkjent optimisme og pågangsmot i indre del av kommunen, samt at det bygges hus/leiligheter både i ytre del og midt i på Batnfjordsøra. Der er leiligheter fra innbyggere i andre kommuner bestilt, slik at enda flere kommer til Gjemnes på kort sikt faktisk. Som Stein Brubæk sa det; Gjemnes kan bli en slags parallell med Bærum kommune på sikt, sjølsagt relativt sett da, i og med at våre nabo -bykommuner i nord og sør, er små byer.

En liten historisk PS til slutt; Gjemnes er en eldgammel inndeling, og som tok over etter det som Kong Haakon den gode inndelte i såkalte "Skipreider" til "Barknafirdir Skipreide", altså Batnfjordsområdet. Og det var ikke lite, da det innbefattet både deler av dagens Tingvoll, og hele Frei og Kristiansund. Afareyar (Averøy) Skipreide var ett av naboskipreidene. Det som da etterfulgte Skipreidet var Gimnes (Gjemnes) Tinglag og var omtrent det samme området som "Barknafirdir Skipreide".

Øyvind Silset

