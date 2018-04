Ny kamp om parkeringsplasser

Leder

I dag er det ca. 600 parkeringsplasser på gateplan i Molde sentrum. Mye tyder på at dette tallet vil gå vesentlig ned i åra som kommer. Om man skal lykkes med å gjøre det lettere å sykle i Molde sentrum, ryker mange av parkeringsplassene i Storgata. Dette er ett av temaene i Molde kommunes søknader om penger til byutviklingsprosjekt.

Parkeringsproblematikk er like betent som bompengespørsmål. I Romsdal vil vi helst parkere rett utenfor jobben eller butikken vi skal handle i. Fremskrittspartiet har allerede meldt sin skepsis til å fjerne parkeringsplasser i sentrum og frykter butikkdød. Samtidig lanserer en prosjektgruppe i kommunen planer om en ny parkeringstunnel under fylkeshuset. Vi tror en ny slik parkeringstunnel blir helt nødvendig i løpet av få år.

Hvis man fjerner et par hundre parkeringsplasser på gateplan, vil ikke dagens parkeringstunnel klare å svelge unna behovet for alternative parkeringsplasser. I dag er det normalt 80–100 plasser ledig på dagtid i parkeringstunnelen som tar 620 biler. Når det skjer spennende ting i sentrum, er tunnelen full. Sjøfrontplanen skal bidra til økt aktivitet i sentrum, og da vil det være sørgelig om man ikke klarte å løse det parkeringsproblemet som ofte kan oppstå. Her er det også viktig å ta i bruk moderne løsninger rundt parkeringssystem, slik at man slipper tungvinte ordninger med betalingskøer og utkjøringskøer. Med skiltgjenkjenning og automatisk trekk, flyter logistikken bedre når det kommer til parkering.

Det er ikke mange meterne fra utgangen til parkeringstunnelen ned til Storgata, og for både gående og syklende vil det helt klart være en stor fordel om man byttet ut parkeringsplasser i Storgata med sykkelveg. Det er slik moderne byer har utviklet seg, og det er naturlig at det skjer også i Molde.

Vi synes i det hele tatt at det er tenkt mange gode tanker rundt byromsplan i Molde. Ungdomskvartal, innovasjonsby, vinterbyen og nye tanker rundt reiseliv er andre tema. Men alt som har med bil å gjøre er ofte det som skaper mest debatt.