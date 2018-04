Forbundet bør slå ned på dette

Leder

En hel tribune var teppelagt med store banner om voldtekt da Molde møtte Vålerenga på bortebane. Et av bannerne navnga også moldespilleren som er tiltalt for sovevoldtekt. Molde FK reagerte på dette, Vålerenga har gått ut mot egne supportere, og nå har saka havnet på fotballforbundets bord. Forbundet bør si klart fra om at dette ikke er greit.

En fotballkamp er også et familiearrangement der klubbene har maskoter og inviterer unger til å bli med på det som skal være en folkefest. De bannerne som preget Vålerengas tribuner søndag burde ungene være spart for. Den tiltalte burde vært spart for denne forhåndsdømmingen. Og ikke minst: Kvinna som har anmeldt voldtekt burde også slippe denne oppmerksomheten. Advokat Mette Ekroll Nyland har sagt til Romsdals Budstikke at hennes klient opplever all ekstra støy rundt saka som en tilleggsbelastning.

Det ligger i supporterkulturen å psyke ut motstandere. Det pipes, ropes og lages mange gode bannere. I Norge har vi nesten blitt kvitt rasisme fra tribuneplass. En voldtektstiltale er heller ikke egnet for dette forumet. Det er ikke en gjeng fotballsupportere som dømmer i alvorlige straffesaker. Når man leser hva enkelte supporterledere kan lire av seg, skal vi kanskje være glade for det. Saka skal for retten i august. Hvis det ender med en fellende dom, vil forhåndsdømmingen på tribunene og i ulike medier helt sikkert bli tema i rettssaka.

Saka har sjølsagt vært et dilemma for Molde FK. Spilleren har nektet for å ha gjort noe straffbart. Skal klubben da straffe ham med «arbeidsnekt» i nesten hele sesongen? Dette ville i så fall identifisere den tiltalte. Og hva skjer dersom spilleren blir frikjent? Hvis Norges Fotballforbund sier at bannere av typen vi så på Infinity Arena søndag er greit, vil vi se dette på bortearena etter bortearena. Det banneret som arrangørene i Molde fikk fjernet, var uskyldig i forhold til det vi fikk se i helga.

Denne saka er uansett alvorlig for MFKs omdømme, men mest vanskelig er den for to unge mennesker som i august møter som fornærmet og tiltalt i Romsdal tingrett.