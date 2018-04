Glemmer Høyre bileierne i distriktene?

Leder

Iveren etter å se konkrete resultater av den grønne omstillingen er stor i alle parti. Denne helga holder det største regjeringspartiet, Høyre, landsmøte. Blant forslagene som skaper debatt er forslaget om å gjøre det dyrere å kjøpe bensinbil eller dieseldrevet bil. Målsettingen er at det innen sju år bare skal selges elektrisk drevne biler i Norge. For å få enda mer fart på elbil-salget, vil Høyre bruke avgifter som virkemiddel.

Forslaget landsmøtet skal si ja eller nei til, innebærer at engangsavgiften på bensin- og dieselbiler skal økes. Hvor mye, sier ikke Høyre noe om, men det er grunn til å tro at når Høyre snakker om en slagkraftig politikk, betyr det avgiftshopp på mange tusen kroner for biler som går på fossilt drivstoff. Vi er tilhenger av å få ned klimautslippene fra bilparken. Utviklingen går i retning av at batterier tar mer og mer over for bensin og diesel. Høyre er på linje med de øvrige partiene i å love å føre videre fordelene man får ved å kjøpe elbil – fritak for moms og engangsavgift. I fjor kjøpte 4 av 10 elbil. I år blir det trolig solgt flere elbiler enn bensin- og dieselbiler.

Hverdagen er ikke helt lik for bileiere som bor i og rundt de store byene, der det er god utbygget nett av ladestasjoner for elbil, og forholdene for bilister i distriktene. To forhold begrenser overgangen til elbil i distriktene: Her er for få ladestasjoner, og det er fremdeles for kort rekkevidde for mange elbiler, særlig i den kalde årstida. Utvalget av store, elektriske familiebiler er fortsatt begrenset. Mange bileiere i distriktene har derfor ikke et reelt valg mellom elbil og bensin- eller dieselbil. Høyre må ikke glemme bileierne i distriktene når partiet jakter nye inntektskilder og vil skynde fram overgangen til nullutslippsbiler. Allerede er vegbruksavgiften for diesel satt opp. Allerede neste år kan bensin- og dieselbiler også bli markant dyrere å kjøpe. Vi håper Høyre med statsminister Erna Solberg som partileder, yter distriktsbilistene rettferdighet, og lar ting skje i riktig rekkefølge: Først må infrastrukturen for elbiler på plass, deretter kan avgiftene brukes som pressmiddel for å få byttet ut diesel- og bensinbiler med utslippsfrie biler.