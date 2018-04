En rundere justisminister tar over

Leder

Utnevnelsen av Tor Mikkel Wara som landets nye justisminister kom som en overraskelse på de fleste. Wara har vært borte fra politiske verv i Fremskrittspartiet i nesten 25 år, etter at han sammen med flere andre i den liberalistiske fløya av Frp havnet på kollisjonskurs med partiformann Carl I. Hagen. Dagens partiformann Siv Jensen har hele tida hatt et tillitsfullt forhold til Wara, og Jensens anbefaling av Wara ble tatt godt imot av statsminister Erna Solberg (H). Like før påske gikk Sylvi Listhaug av som justis- og beredskapsminister. Et flertall på Stortinget hadde da uttrykt at de ikke lenger hadde tillit til Listhaug som justisminister. Å skulle lede en så viktig sektor uten Stortingets tillit, ville vært umulig.

Finnmarkingen Tor Mikkel Wara kjenner politikken fra både innsida og utsida. Han ble valgt inn på Stortinget som 25-åring og ble raskt en av de sentrale politikerne i Frp. Under landsmøtet i 1994 på Bolkesjø førte de politiske motsetningene mellom liberalistene i partiet, blant andre Wara, og partiformann Carl I. Hagen til en opprivende krangel og splittelse. Nestformann Ellen Wibe trakk seg, Wara og flere meldte seg ut. På samme landsmøtet ble Lodve Solholm valgt til nestformann. Fra talerstolen på landsmøtet omtalte Carl I. Hagen Wara som «umoden» og «uten livserfaring». Wara valgte i stedet kommunikasjonsbransjen, og har i mange år vært blant de fremste rådgiverne i First House.

Valget av Wara som justisminister gir et klart signal om at det er Siv Jensen som har styringen i partiet. For samarbeidsklimaet i Erna Solbergs regjering er det nødvendig å ha statsråder som er rundere i formen enn hva Sylvi Listhaug var. Kommunikasjonseksperten Tor Mikkel Wara vil ganske sikkert bruke en mer politisk akseptert retorikk enn Listhaug. Det blir spennende å se om forholdet til Stortinget bedrer seg. Hvordan utnevnelsen av Wara slår ut for Frp, er mer uvisst. Vil Frp-velgerne savne Listhaugs kompromissløse ordbruk i innvandringspolitikken? Listhaug var mer Frp-politiker enn samlende statsråd. Hvordan klarer Wara balansegangen?