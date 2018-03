Listhaugs torpedo inn i Frps egen drøm

Leder

Stormen rundt justisminister Sylvi Listhaug har på ingen måte lagt seg. Torsdag hadde Listhaug hele det politisk interesserte Norge oppmerksomheten rettet mot Frp-politikerens opptreden i Stortinget. Der endte det med at Listhaug fra talerstolen ga en uforbeholden unnskyldning for å ha lagt ut innlegget på Facebook forrige fredag, der hun anklaget Arbeiderpartiet for å sette terroristenes rettigheter framfor nasjonens sikkerhet. At Listhaug ikke har tatt inn over seg hvor urimelig og sårende Facebookinnlegget var før det hadde gått seks døgn og Stortinget sto i kok, er like ubegripelig som sjokkerende.

Nå foreligger det mistillitsforslag i Stortinget mot justisminister Sylvi Listhaug. Hva som blir konsekvensene for Listhaug, blir klart tirsdag. Listhaugs opptreden kan få konsekvenser både for Fremskrittspartiet og for den borgerlige regjeringa. Listhaug har holdt Frps innvandringsfane høyt hevet. Det har andre i partiet hennes gjort før, men forskjellen har vært at det da har vært et internt oppgjør i Frp. Nå har Listhaug satt hele Fremskrittspartiets framtid som regjeringsparti i spill.

Helt siden 2000 har Frps store drøm vært å komme i regjering. Partiformann Carl I. Hagen ønsket å avslutte sin politiske karriere som statsråd. Det fikk han aldri oppleve. Men Siv Jensen har hele tida hatt som mål å få Frp i regjering. En uttalelse fra Jensen i juni 2004 sier det meste: «Vi blir oppfattet som vanskelige å samarbeide med. Og vi har kanskje vært både selvsikre og overmodige. Partiet må vise større grad av samarbeidsvilje i alle ledd», sa Jensen. I 2013 ble Siv Jensen og Erna Solberg enige om å danne regjering. Frps store drøm hadde gått i oppfyllelse.

Siv Jensen tilhører ikke rabulistfløya i partiet, men oppfattes som storbyliberalist. Listhaug har valgt et annet ståsted. Hun har ikke et samlet Frp i ryggen for håndteringen av Facebook-saka. Vi har sett liten vilje fra Listhaugs side til å dyrke samarbeidet og samholdet med de andre regjeringspartiene. Skulle forholdet mellom Listhaug og regjeringskollegene fra både Venstre, Høyre og eget parti bli så anstrengt at det fører til at Erna Solberg bryter med Frp og regjeringa går av, har Fremskrittspartiets største prosjekt gått i knas. Nøkkelen for videre samarbeid ligger i Siv Jensens lomme.