Bør ta avstand fra språkbruken

Leder

Hvor lenge kan statsminister Erna Solberg finne seg i at hennes justisminister er løs kanon på Facebook? Sylvi Listhaug skrev på sin Facebook-vegg at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet». Dette skriver hun mot bedre vitende, og det er vanskelig å tolke retorikken som annet enn farlig populisme. Det er en ærlig sak å ha ulike meninger om hvilke virkemidler man skal ta i bruk for å stoppe fremmedkrigerne, men det er dårlig politisk folkeskikk å tillegge politiske motstandere andre motiv enn dem man har. Listhaug er ekspert på kommunikasjon og vet sjølsagt akkurat hva hun oppnår. Hun får sterk støtte av sine egne – og indignasjon og harme fra andre parti.

I går gikk Frp-veteran Carl I. Hagen ut med sterk støtte til Listhaug og mente Erna Solberg burde støtte Listhaugs utspill i denne saka. Vi mener ikke Solberg skal støtte opp under Listhaugs retorikk. Hun bør heller ikke være ullen slik hun har vært fram til nå. Hun har trukket fram at også Arbeiderpartiet (Kolberg) har kommet med liknende karakteristikker av Regjeringens innvandringspolitikk, og hun har dermed rettet lett kritikk mot debattformen mellom Frp og Ap.

Det burde ikke overraske noen at Listhaug uttaler seg som hun gjør. En ting er at hun tillegger Ap meninger de ikke har – en annen ting er timingen med utspillet. Sammenfallet med premieren på Utøya-filmen burde få noen til å trekke i nødbremsen. I disse dager får mange revet opp gamle sår etter en terrorhandling som rammet nettopp Arbeiderpartiet brutalt. Å stille spørsmål om partiets forhold til terrorister er ikke bare umusikalsk. Det er fullstendig tonedøvt.

Vi mener statsministeren må se at det er forskjell på hvordan statsråder uttaler seg og hvordan opposisjonspolitikere ordlegger seg. Erna Solberg er sjefen i Regjeringen, og for at de mindre partiene skal holdes tilfredse, må de få rom til markere seg i enkeltsaker som er viktige for dem. Men sjøl om en koalisjonsregjering med flere politiske parti ikke er helt sammenliknbar med en bedrift, bør sjefen Erna stramme til noen skruer når kanonene blir altfor løse.