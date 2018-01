Nysjukehuset gir lokale oppdrag

Leder

Når Sjukehuset Nordmøre og Romsdal skal bygges, og kontrakter for mer enn fire milliarder kroner skal inngås, er det knyttet stor interesse til verdiskapingen som skjer lokalt i Romsdal og resten av fylket. Klarer lokale bedrifter å være konkurransedyktig på kompetanse, pris og leveranse? Vil vi se at store nasjonale og internasjonale firmaer får oppdragene, og dermed at en stor del av verdiskapingen tar vegen ut av Møre og Romsdal?

Før helga ble det kjent at et lokalt firma, Romsdal Anlegg AS, har fått kontrakten med å bygge infrastruktur på sjukehusområdet på Hjelset. Kontrakten har en verdi på 31 millioner kroner, og omfatter blant annet graving, vegbygging, vanntilførsel og avløp. I den store sammenhengen kan dette virke som en beskjeden kontrakt, men for lokale bedrifter er det en bekreftelse på at de oppfyller kravene til kompetanse og kvalitet, og hevder seg i kampen om oppdrag.

Fra det statlige selskapet Sykehusbygg HF har det vært et klart uttalt mål helt fra starten av planlegginga av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal å få lokale bedrifter til å gå sammen, bygge sterke og kompetente fagmiljø som er i stand til å gjennomføre oppdragene. Selskapet AF Decom som har oppdraget med å rive gamle bygninger på Hjelset, er et sammenslått firma som også har lokal avdeling i dette fylket.

Lokalt næringsliv har flere oppdrag å konkurrere om. Bygget der prosjektorganisasjonen til SNR holder til på Hjelset, skal bygges om og utvides. Og før høsten skal den største av alle kontraktene inngås; kontrakten for selve byggingen av sjukehuset. Skulle denne storkontrakten gå til internasjonale eller store norske byggeaktører, vil det likevel være behov for disse til å knytte til seg lokale krefter som underentreprenører på ulike fagområder.

Forhåpningen vi hadde til at nysjukehuset skal gi lokale bedrifter oppdrag, både i byggefasen fram til 2022 og i den følgende driftsfasen, har store muligheter for å bli innfridd. Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) gir allerede nå positive ringvirkninger i form av arbeidsplasser og verdiskaping.