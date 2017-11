Hvor travelt har vi det for vegvalget?

Leder

I dag klokka 12 skal Molde formannskap behandle den kanskje mest betente saka på lenge. Moldes innfartsveg fra øst er en del av den planlagte bypakka som sørger for at forholdene legges bedre til rette for gående, syklister og kollektivtransport. Med pakka følger store statlige midler som kan løse trafikk/miljø-problem som Molde kommune ikke klarer å løse aleine.

Trafikken øst for Molde er tett i dag, men ikke tettere enn at vi lever greit med det. Samtidig vet vi at nye boligfelt øst for sentrum gir mer kjøring til og fra byen. Nytt sjukehus vil forsterke dette ytterligere. E39 går på denne strekninga i dag, men trafikken vil bli større den dagen Møreaksen står ferdig.

Det er helt klart at noe må gjøres på strekninga. Dagens politikere kan ikke skyve saka foran seg og overlate problemet til kommende generasjoner. Spørsmålet er bare hva som er lurt å gjøre. Den enkle problemstillingen er om vegen skal gå i tunnel eller oppe i dagen. Tunnel blir veldig mye dyrere, og det reises tvil om dette også er innenfor en bypakkeløsning. Innstillingen går ut på å utvide dagens innfartsveg slik at vi får kollektivfelt og plass til å skille syklister og gående. Totalt blir det en vesentlig breiere løsning enn dagens. Det får en del konsekvenser.

Plan- og utviklingsutvalget i Molde sa med 7–4 nei til å utsette saka slik opposisjonen ønsker. Flertallet frykter at utsettelser kan sette hele bypakken i fare og at Molde blir skjøvet langt ut i prioriteringskøa.

Det er aldri lett å kjøre slike storprosjekt inne i en by. Når hus må rives og forretninger flyttes, krever det gode prosesser, og i denne saka er det mange som mener de trenger mer tid, ny høring, flere befaringer og bedre tegninger før de eventuelt kan gå inn for et vedtak. Opposisjonen har bedt om at konsekvensene utredes bedre før de setter i gang en stor omlegging av det fjordnære området øst for sentrum.

Vi synes ikke det er klart nok hva Molde risikerer på å skyve vedtaket et par måneder. Er det slik at toget går nå før jul? Blir vi stående på perrongen etter nyttår hvis vi ber om en utsettelse? Hvis ikke, bør man ta seg bedre tid til å avgjøre dette viktige vegvalget.