Like gjerne på Hjelset som i Ålesund

Leder

Det har skapt rabalder i helseforetaket at Sunnmørsposten fikk tak i et arbeidsdokument om «Bygningsmessig utviklingsplan for virksomhetene i Helse Møre og Romsdal eksklusiv SNR». I dokumentet lanseres planer om å samle produksjon av sjukehusmat til hele fylket på det nye sjukehuset på Hjelset – sammen med en ny steriliseringssentral. Helseforetaket ville ikke at dette arbeidsdokumentet skulle lekke ut, og på Sunnmøre mobiliseres det allerede mot slike planer.

Sunnmørsposten skriver på lederplass at forslaget bør skrotes umiddelbart, og at dette strider mot lovnadene om at Ålesund skal være hovedsjukehuset i fylket. Kommentarfeltet fnyser av at maten til Sunnmøre skal produseres i Romsdal.

Sjukehuset i Ålesund skal ikke være «hovedsjukehuset i Møre og Romsdal». Det er sagt at det skal være det største sjukehuset i fylket, men det betyr ikke at alt skal ligge der. Noen fellesfunksjoner kan sjølsagt også legges til det nye fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal. Og utstyr kan like gjerne steriliseres på Hjelset som i Ålesund. Konsulentfirmaet som har utarbeidet rapporten, argumenterer godt for hvorfor de har gått inn for Hjelset og dermed frigjort areal til nødvendige endringer i både Ålesund og Volda.

En helt annen diskusjon er om det er bra at sjukehusmaten skal produseres på ett sted. Det er ikke andre grunner enn økonomiske til å organisere institusjonsmat på denne måten. I forrige uke skrev vi om kjøkkensjef Ronald Takke som fikk pris for maten de lager på Glomstua omsorgssenter. Mat og helse henger nøye sammen, og maten blir best om den lages på stedet der pasientene oppholder seg. Det er viktig å ha fagkunnskap om mat på sjukehuset eller institusjonen. Det gjør det lettere å gjøre tilpasninger når det trengs. Nå tvinges alle inn i ett regime, slik det også er gjort flere andre steder i landet. Vi tror ikke dette er vegen å gå.

Men skulle man ende på en slik løsning, er det ikke verre for sunnmøringene enn for romsdalinger og nordmøringer at den kommer fraktet fra et sentralkjøkken.