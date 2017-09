Mangler kontroll over ventelistene

Leder

I innspurten av valgkampen har debatten om framtidas eldreomsorg endelig fått plass. Et av eksemplene som blir brukt i den nasjonale debatten er fra Molde kommune. I juni fortalte Romsdals Budstikke om historien til Gunborg Orvik (98) som i over to år ventet på ønsket sjukeheimsplass. Historien ble i går brukt som utgangspunkt for en debatt på NRK. Samtidig avslørte TV 2 at over 2000 pleietrengende eldre i Norge som står på venteliste. Oversikten TV 2 har lagd viser at over 20 av dem som venter på et tilbud er heimehørende i Romsdals Budstikkes dekningsområde. I Molde kommune alene er det 11.

Debatten om eldreomsorg på tv var en typisk valgkampdebatt der partiene kranglet om hvem som har de dårligste resultatene. Det er ikke gjort over natta å opprette nye sjukeheimsplasser. Derfor må alle de tre store partiene være med på å ta ansvar for situasjonen. Helseminister Bent Høie sleit med å gi en god forklaring på hvorfor det fortsatt er over 2000 pleietrengende eldre som står på venteliste. En av årsakene til at Høie fikk problem i debatten var at departementets offisielle tall er 300. Som opposisjonspolitiker var Høie sterkt kritisk til at den rødgrønne regjeringa manglet oversikt over ventelistene. TV 2 sin undersøkende journalistikk viser at man fortsatt ikke har kontroll. Da blir det for enkelt å skylde på Fylkesmennene ikke har gjort jobben med å hente inn tall.

Det må være provoserende for eldre og pårørende å følge debatten slik vi så den på tv onsdag kveld. Gjennom enkelthistorier har man gjennom media blitt kjent med hvordan dette føles for dem som står i situasjonen. Tallene som TV 2 har klart å hente inn viser at det er over 2000 ulike ventelistehistorier rundt om i landet. Dette er svært krevende for dem som opplever det direkte. Samtidig skaper det stor usikkerhet i befolkningen. Å bygge en god eldreomsorg for framtida er lagarbeid, og det tar tid. Dette er et budskap som det er vanskelig å få støtte for i en valgkamp der stemmer skal vinnes. Det etterlatte inntrykk blir at politikerne ikke tar ansvar.