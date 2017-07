Holder stadig liv i fogderikampen

En fersk meningsmåling gjort for dagsavisene i fylket viser at vi har en jobb å gjøre før vi får bukt med fogderikampen i Møre og Romsdal. Hver gang noe skal sentraliseres eller opprettes her i fylket, ender det med en krangel om hvilken av byene som skal vinne. Bare én av åtte sier at de ikke tror denne fogderikampen har noen negativ effekt. Og nordmøringene er sterkest i troen på at fogderikampen svekker utviklingen i fylket.

Møre og Romsdal har ni politikere på Stortinget. De kommer fra ulike steder i fylket – de fleste av dem fra Sunnmøre. Når vi spør i målingen om hvordan folk synes politikerne på Mørebenken representerer fylket, skiller nordmøringene seg ut igjen med å være sterkt kritisk til politikerne.

Det er ikke rart at det blir slik så lenge noen igjen og igjen roper at Nordmøre bare får smuler i forhold til Romsdal og Sunnmøre. Nordmørslista er nok en gang ute og agiterer med dette – og ser nok en gang bort fra fakta. Nordmøre regionråd ba i fjor fylkeskommunen redegjøre hvordan tilskuddene hadde fordelt seg i fylket. Rapporten viste at fylkeskommunen har brukt knappe 4000 kroner pr. innbygger på Nordmøre, mens litt over 2500 kroner var brukt pr. innbygger i Romsdal og på Sunnmøre. Nordmøre fikk sin del av kaka – og vel så det.

For Nordmørslista er dette fortsatt bare smuler. Vi skjønner at mange på Nordmøre er skuffet over at det nye fellessjukehuset ble plassert på Hjelset. Forargelsen ville ha vært stor også om sjukehuset ble lagt på Frei. Trolig er det denne saka som også ufortjent går utover Mørebenken. Noen ser seg tjent med å holde liv i denne forargelsen i år etter år. Nå er det mange positive tendenser i næringslivet på Nordmøre, og man har endelig lagt død flørten med Trøndelag. Så lenge denne prosessen var i live, var det vanskelig for fylkeskommunen å prioritere den nordlige delen av fylket.

Nå ser Nordmørslista ikke ut til å få noen særlig uttelling, og kanskje kan livet i fylket på sikt normaliseres. Det skylder vi de yngre generasjonene som heldigvis ikke er like opptatt av fogderikamp som de eldre.