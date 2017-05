Unødig usikkerhet om sjukehustilbudet

Senterpartiet i Kristiansund har bestemt seg for å gå til valg på å opprettholde Kristiansund sykehus. Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe fulgte opp i et intervju med Romsdals Budstikke der hun uttrykker så sterk bekymring over at det planlagte fellessjukehuset på Hjelset får for få senger og blir tappet for funksjoner, at hun ikke aksepterer planene Helse Møre og Romsdal har lagt. Toppe mener at enten må Kristiansund få mer av aktiviteten som var tiltenkt fellessjukehuset eller så må man reversene sjukehusplanene og gå tilbake til to sjukehus; ett i hver av byene. Det vil i så fall innebære at det må bygges nytt Molde sjukehus på Eikrem.

Vi forstår at helsepolitikerne i ulike parti ikke kjenner seg trygg på at bestillingen de leverte på fellessjukehus med fullverdige lokalsjukehusfunksjoner, blir etterlevd. Usikkerheten har til nå vært skapt av Helse Møre og Romsdal selv, fordi helseforetaket ikke har forstått hvor følsomt temaet barneavdeling er for Nordmøre og Romsdal. At sjukehuset på Hjelset skal få færre senger enn først beskrevet, er ikke noe styret i Helseforetaket har ønsket – reduksjon i antall senger er foretatt av planleggerne med direktørens velsignelse. Vi mener likevel at det er unødvendig av Senterpartiet å nøre opp under usikkerheten for hva slags sjukehustilbud pasientene på Nordmøre og i Romsdal skal få ved fellessjukehuset, slik Kjersti Toppe gjør.

Sjukehusa eies av staten , og staten styrer sjukehusa gjennom helseforetakene. Sier eierne at det skal være et fullverdig lokalsjukehus på Hjelset, slik både den forrige regjeringen og den nåværende regjeringen med helseminister Bent Høie som fagstatsråd har bestemt, ja, så skal Helse Møre og Romsdal levere på det. Nå har det gått sju år siden sjukehusplanene for Eikrem ble stoppet. Folket på Nordmøre og i Romsdal trenger et nytt, fullverdig lokalsjukehus, ikke en hybrid full av kompromiss. Helseminister Høie må gi enda tydeligere beskjed om hva slags sjukehus som skal bygges på Hjelset, for Helse Møre og Romsdal ser ikke ut til å ha oppfattet bestillingen.