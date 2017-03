Jubel, men fortsatt forvirring rundt NTP

I går gikk flaggene til topps i Rauma etter at det ble kjent at europavegen gjennom Romsdalen skal utbedres de nærmeste seks åra. Regjeringen og samarbeidspartiene KrF og Venstre la onsdag fram bruddstykker av Nasjonal Transportplan (NTP). En forbedring av E136 er et viktig prosjekt for hele fylket. Over tid har det vært kjempet en kamp for å få dette på plass. Vi har store forventninger til prosjektet som vil bety økt sikkerhet og nye muligheter for fylkets innbyggere og næringsliv. Sammen med løftet om penger og rask oppstart kommer også en garanti om prosjektet ikke skal delfinansieres med bompenger. Regjeringen og støttepartiene fortjener honnør for å prioritere den viktige eksportvegen. En viktig årsak er at regjeringa har lagt seg på høg ramme for NTP.

Nyheten om vegsatsingene ble lagt fram under et såkalt pressemøte ved Lerstadvegen utenfor Ålesund. Regjeringen har den siste uka arrangert flere slike pressemøter rundt om i landet. Det er ventet at det blir flere i dagene som kommer, også i vårt område. Det er tydelig at vi er inne i et valgår, det er godbitene som legges fram. Utfordringen med den valgte presentasjonsformen er at mange jubler før de får innsyn i helheten. I Møre og Romsdal gjelder dette spesielt to forhold. Over tid har man jobbet for å få på plass de viktige fjordkryssingsprosjektene. De ble ikke nevnt under pressemøtet på Lerstad. Stortingspolitikerne Harald Tom Nesvik og Helge Orten ønsket ikke å si noe om status for Møreaksen. En annen svakhet ved presentasjonsformen er at det blir vanskeligere for velgerne å vurdere helheten i planen. Sjøl om vi er glade for at E136 er prioritert er det likevel vanskelig å vurdere om Møre og Romsdal kommer godt ut av den nasjonale planen.

Under presentasjonen sa Fremskrittspartiets Harald Tom Nesvik at det skal lukte asfalt over hele fylket. Skal han ha rett i sin påstand mener vi at regjeringa og støttepartiene må komme opp med mer enn det som til nå er presentert. Foreløpig har vi ingen oversikt over hvilke prosjekt som ikke får prioritet. Først når det er på plass har man grunnlag for å vurdere hvordan Møre og Romsdal kommer ut av NTP.