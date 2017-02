Sunndals valg

Sunndal ligger slik til geografisk at de ser mot både Molde, Kristiansund og Trondheim. Foruten å bruke sitt eget rike kultur- og idrettsmiljø kan de benytte seg av Moldejazz i Molde og opera i Kristiansund. De fotballinteresserte deler seg mellom Molde, Rosenborg og KBK. Nordmørsidentiteten er sterk, men det låser dem ikke til å følge alt som måtte bli vedtatt i Kristiansund. Kommunen, med ordfører Ståle Refstie i spissen, har vært tydelig på at de velger de løsningene de mener er best for sunndalingene. De har ikke ønsket å bli med i noen utbrytergruppe som vil til Trøndelag. Og de ble heller ikke med på kampen for å legge et nytt fellessjukehus til Kristiansund.

Sunndal er vant med å klare seg sjøl. Mye takket være Hydro er kommunen en av dem med minst utpendling. 87 prosent av innbyggerne jobber innenfor kommunegrensene. Vegnettet og handelsmønster avgjør ofte hvordan folk føler tilhørighet. Når den nye vegen mellom Lønset og Hjelset kommer, blir det enda kortere reisetid mellom Sunndal og Molde.

De siste dagene har vi også sett et par interessante retningsvalg i fotballfylket. Kristiansund Ballklubb ba om støtte fra kommunene som er tilknyttet nordmørssamarbeidet Orkidé. Kommuner som Halsa og Tingvoll har allerede vedtatt å gi 150.000 kroner over fem år til den nyopprykka klubben. Sunndal har sagt nei. De vil heller bruke pengene på sitt eget lokale fotballmiljø som også har økonomiske utfordringer. Både rådmannen og politikerne i økonomi- og planutvalget har avslått å bruke penger på Kristiansunds nye eliteserielag.

Sunndal har et rikt fotballmiljø som har fostret mange gode spillere. Den største stjerna er sjølsagt verdens beste kvinnelige fotballspiller, Ada Stolsmo Hegerberg. I mange år har det vært slik at unge fotballtalent i Sunndal har søkt seg til Molde for å utvikle seg videre. På Moldes juniorlag som vant cupen i fjor, var for eksempel to av spillerne fra Sunndal. Nå formaliserer MFK samarbeidet med Sunndal Idrettslag slik at MFK gjør sine ressurser tilgjengelig for lokale spillere, trenere og ledere i Sunndal. Dette vil være et løft for det lokale fotballmiljøet – og så håper nok Molde at dette skal fostre spillere som om noen år kan ta nye steg videre i MFK.

Det går an å lage vinn-vinn-situasjoner på tvers av fogderigrensene.