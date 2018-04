Smarte valg for en bedre verden

Kronikk

15. april er søknadsfrist for de fleste høyere utdanninger i Norge, og svært mange ungdommer grubler nå på veien videre. Når vi voksne skal gi råd, er det avgjørende at vi legger fra oss utdaterte oppfatninger om kjønnsroller, setter oss inn i mulighetene, og formidler inspirasjon fra morgendagens forbilder.

For de som ennå ikke kjenner til Christine Spiten (27) eller Karen Dolva (27), er det bare å merke seg navnene med én gang. I løpet av årets tre første måneder har de begge oppnådd en plass på Forbes’ liste over de 30 mest innflytelsesrike personene i Europa under 30 år, parallelt har Business Insider Nordic kåret dem til to av ”The 32 coolest and most influential women in Nordic tech”. Blant nøkkelordene og fellesnevnerne er åpenbart det at de unge, kvinnelige teknologigründere. Minst like viktig er det å trekke frem at det de gjør, handler om tverrfaglighet og sosialt entreprenørskap - med enormt potensial for både samfunnsmessige og bedriftsøkonomiske gevinster.

Spiten er utdannet ingeniør, og har et sterkt personlig engasjement for livet i havet og de miljømessige utfordringene knyttet til mikroplast i naturen. Sammen med sine med-grunnleggere i selskapet BluEye har hun utviklet en undervannsdrone, som blant annet kan brukes til å overvåke korallrev og gi vanlige mennesker tilgang til livet under vann. Dronen er allerede solgt for flere titalls millioner kroner globalt, selv om den først settes i produksjon i september.

Dolva har bakgrunn som interaksjonsdesigner, og startet i 2015 No Isolation sammen med Marius Aabel og Matias Doyle. Idéen deres var å skape løsninger for å få folk ut av ensomhet, og første produkt ut var den lille roboten AV1, som ble lansert i 2016. Den hjelper langtidssyke barn med å kunne delta i både det sosiale og faglige på skolen mens de er borte. Roboten plasseres i klasserommet, og låner øyne og ører til barnet som ikke får vært til stede. AV1-prosjektet er har fått stor nasjonal og internasjonal oppmerksomhet, og er blant annet tildelt Europakommisjonens Seal of Excellence. Nylig har No Isolation også lansert KOMP, en løsning som gjør det lettere for eldre å holde kontakten med sine nærmeste, og selskapet har allerede vokst til over 60 ansatte. Karen Dolva ble i mars til årets gründer av SHE Conference, og samtidig nominert som en av tre kandidater til EUs pris for kvinnelige innovatører.

Spiten og Dolva er flotte forbilder, og beviser hvor langt man kan nå med en god idé, pågangsmot og dyktige mennesker rundt seg. Og ennå er de bare i startgropen av sine karrierer. Det skorter heller ikke på andre inspirerende eksempler - fra innovative bedrifter, mennesker og prosjekter. Blant annet kan man ta en titt innom jodacare.no, attensi.no, norwayhealthtech.com, smartinnovationnorway.com eller shifter.no for å lese om flere lovende, norske teknologiselskaper. Les og lytt til stemmer som Silvija Seres og Håkon Haugli; fremtidsrettede, viktige ambassadører for både ny og etablert næring. Utfordringen er at for få av de mange spennende historiene når frem til de som nå skal velge yrkesvei, det samme gjelder kunnskapen om den enorme bredden av muligheter som finnes. Nå er det fortsatt noen dager igjen til søknadsfristene utløper, og vi har et felles ansvar for å bevisstgjøre og diskutere med ungdommene vi har rundt oss.

Videre må vi en gang for alle løsrive oss fra oppfatningene rundt hva som passer best for gutter, og hva som er riktig for jenter. Tall fra Samordna Opptak viser at teknologiske fag i 2017 hadde en kvinneandel på 27,4 %, et tall som ikke på langt nær er høyt nok hverken på kort eller lang sikt. Samfunn og næringsliv går glipp av viktig mangfold og svært mange talenter, og kvinner går glipp av store karrieremuligheter.

Det er teknologi som i dag og fremtiden lar oss skape en grønnere verden, en mer bærekraftig eldreomsorg, en mer effektiv sykdomsbekjempelse. Det er teknologi som vil gi gjennombrudd innen læring og utjevning av sosiale forskjeller. Som en ekstra bonus ligger alt til nå rette for å få tatt topp-utdannelser i både innland og utland, samtidig som Innovasjon Norge med flere bidrar raust med både penger og faglig støtte til de som ønsker å starte en egen, nyskapende bedrift. Vil man heller være ansatt, er det et skrikende behov for dyktige hoder innen både privat næringsliv og det offentlige.

Også for de som velger en helt annen utdanningsvei, ligger det stort potensiale i å tenke teknologi. Man kan oppnå svært mye ved å satse på tverrfaglige prosjekter sammen med utviklere eller andre fra fagfeltet. Et eksempel er Picterus, en Trondheimsutviklet app som for øyeblikket er under patentering og testing ved St. Olavs Hospital. Barnelege Anders Aune fikk idéen til appen ved et besøk hos et sykehus i Tanzania, der han opplevde at diagnostisering av gulsott hos nyfødte kunne være et stort problem. Utstyret for å stille diagnose koster nemlig rundt 10 000 dollar, noe som innebærer at det ikke er tilgjengelig for store deler av befolkningen i verdens u-land. Behandlingen av sykdommen er enkel og smertefri, men likevel dør over 114 000 barn av sykdommen årlig. I tillegg får rundt 65 000 varige, og ofte alvorlige, skader. Ved hjelp av appen kan barnets øyne scannes ved hjelp av en mobiltelefon, og det anslås at rundt 100 000 til kan reddes årlig når Picterus er klar for markedet og blir tilgjengelig globalt.

Vi kan ikke ta valget for ungdommene, men vi kan informere, inspirere og engasjere. Bruk de neste dagene godt. Om noen år kan det være din datter eller sønn som gjør verden til et bedre sted.

Marie Gjære Gundersen, Siviløkonom, Salgs- og markedssjef Adcom

